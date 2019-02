Hagen Irgendwann ist einfach einmal Schluss: Die Hagener „Goldbachlerchen“ sind seit Jahrzehnten weder bei den Karnevalsfeiern der Vereine und Verbände der Kirschgemeinde noch beim jährlichen Rathaussturm wegzudenken. Doch am Donnerstag sind sie jetzt das letzte Mal im Stimmungseinsatz.

„Das wird unser letzter großer Auftritt“, bestätigt Werner Hehmann, mit 82 Jahren der Senior der „Lerchen“. Der jüngste der fünf Sänger hat inzwischen auch schon die Mitte 60 erreicht. Aber Junior der weit über die Gemeindegrenzen bekannten Formation ist Akkordeonspieler Andreas Hehmann, der als „sechster Mann“ inzwischen auch schon rund Jahrzehnte dabei ist.

„Das war es mit Karneval“

„Wir haben uns im letzten Jahr überlegt, dass wir das in dieser Form noch ein Jahr machen und dann nach insgesamt mehr als 50 Jahren Schluss ist“, erläutert Oldie Hehmann den Entscheidungsprozess. Eigentlich hätte sogar schon im Vorjahr das letzte Mal sein sollen. „Doch dann haben wir Martin Grba zuliebe, der seit 2018 Nachfolger von Johannes Blömer als Organisator des Karneval-Highlights an Weiberfastnacht vor dem Rathaus ist, noch einen weiteren Auftritt drangehängt“, erklärt die älteste „Lerchen“-Stimme zur Vorgeschichte des Finales am Donnerstag. Dies sei für die Goldbachlerchen dann aber auch endgültig der letzte offizielle Termin.

Das Ende einer mehr als 50-jährigen Erfolgsgeschichte. Anfang der 60er hatten sechs Mitglieder des Gesangsvereins MGV Natrup-Hagen, der sich Mitte 2015 infolge fehlender Tenor-Stimmen aufgelöst hat, mehr aus einer Laune heraus begonnen, ein „bisschen ernsthafter“ als „Goldbachlerchen“ aufzutreten. Die Besetzung wechselte einige Male, und die Stimmungsmacher haben mal zu fünft und mal zu sechst auf der Bühne gestanden. Aber eins hat rückblickend all die Jahre gegolten: „Wir haben bis heute immer viel Spaß bei den Auftritten“, verrät Hehmann, warum die Lerchen so lange durchgehalten haben.

Seit Mitte der 80er gehört inzwischen der Rathaussturm zu ihren festen Jahresterminen und hat natürlich einen besonderen Stellenwert. Unvergessen bleibt für die Lerchen aber auch ein Auftritt in der damaligen Osnabrücker Stadthalle bei der großen Sitzung der Osnabrücker Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Garde vor mehr als 30 Jahren : „Der Saal war voll. Das ist vom Publikum her unser größter Auftritt gewesen“, erinnert sich der Senior an frühere Zeiten, macht aber auch deutlich: „Egal, wie viele da unten sitzen, du hast immer vor allem die ersten Reihen im Blick.“

Sporadische Termine

Am Donnerstag wird ihr Programm wieder mit: „Auf los geht‘s los – hier wird gefeiert“, beginnen und mit: „Wir müssen jetzt gehen“, dann das Finale eingeleitet. Anfang vergangener Woche haben sich die Lerchen noch einmal zur letzten Probe getroffen, damit auch beim letzten Auftritt alles passt. „Danach wird es nur noch ab und zu sporadische Auftritte bei Geburtstagen oder in Seniorenheimen geben, wenn die Gesundheit weiter mitspielt“, freut sich Hehmann, dass die „tolle Lerchen-Zeit“ noch eine Ausklang-Phase haben wird.