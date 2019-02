Hagen . Großartiges Volkstheater brachte die Theatergruppe des MGV Sudenfeld mit der Premiere des plattdeutschen Lustspiels „Koorngeister“ von Andreas Heck auf die Bühne brachte. Das Publikum im vollbesetzten Saal des „Platzhirsches“ feierte die Darsteller am Ende des turbulenten Dreiakters mit begeistertem Applaus.

Was da in den gut drei Stunden auf der Bühne zu sehen gewesen ist war ein Beispiel dafür, dass mit gut gemachtem Volkstheater großartige Unterhaltung geschaffen werden kann. Die Zutaten dafür bestanden aus einer abwechslungsreichen Handlung, konzentriert spielenden Darstellern und spritzigen Dialogen. Das Publikum war begeistert und sparte schon während der Szenen nicht mit Applaus.

Wie gewohnt startete die Premiere des neuen Stücks mit einem kurzen Gesangsauftritt des MGV Sudenfeld, aus dessen Reihen die Theatergruppe entstanden ist. Im Anschluss daran wurde das Publikum zu einer kurzen Führung durch die Geschichte der Spirituosenbrennerei Koorngeist eingeladen, in der auch die beiden Ahnen Karl und Karoline vorgestellt wurden.

Hast das Finanzamt du im Haus ...

Deren Porträts hängen noch heute im Salon der Familienvilla an den Wänden. Was die beiden zu sehen bekommen, ist allerdings nicht so ganz nach deren Geschmack. Das Traditionsunternehmen ist in finanzieller Schieflage und Geschäftsführer Fiete (Hendrik Kiffmeyer) in Sorge. Die Falten auf seinem Gesicht kann auch Brennmeister Bruno (Benno Markmeyer) nicht glätten, der ihm rät: „Hast das Finanzamt du im Haus, trink een Koorn un schmeiß es raus“. Bruno ist Bewahrer des Originalrezepts und immer angesäuselt von den vielen „Qualitätskontrollen“, die er durchführt.





Hilfe vom Luftikus

Mit einem Mal taucht Raphael Koorngeist (Hartmut Vorwald) wieder auf, der vor Jahrzehnten seine Kinder Bea (Julia Schönebeck) und Emil (Manuel Dierker) verließ, um in der großen weiten Welt das Leben eines Luftikus zu führen. Er bietet seine Hilfe an, damit das Unternehmen wieder auf Kurs kommt. In seinem Schlepptau führt er seine Geliebte Chantale (Marion Glasmeyer) mit sich, von der er vorgibt, sie wolle das alte Dienstmädchen Anna (Karin Hülsmann) entlasten. Aber führen die beiden wirklich nur Gutes im Schilde?





Pointierte und witzige Dialoge

Mehr soll an dieser Stelle von der Handlung nicht verraten werden. Doch wer ein Herz für plattdeutsches Theater besitzt, sollte unbedingt eine der nächsten Aufführungen besuchen. Was Spielleiterin Maria Herkenhoff mit der Unterstützung von Elke Glasmeyer gelungen ist, ist Volkstheater in bester Form. Schon der Kniff, zwei Darsteller (Melinda Glasmeyer und Heinz Hehemann) als lebendige Porträts an der Wand in die Handlung einzubeziehen, sorgt für einen Running Gag während der gesamten Spieldauer. Die beiden schaffen es, drei Stunden nahezu still zu sein, aber eben doch präsent. Ebenso lassen Bruno und Anna das Publikum kaum zu Atem kommen, so pointiert und witzig sind deren Dialoge.

"Wir haben einen Riesenspass“

Die 9-jährige Yara, die seit dem Sommer im Kurs von Albert Schönhoff mit elf anderen Schülern Grundzüge der plattdeutschen Sprache in einer Schul-AG gelernt hat, war ebenso begeistert wie Hedwig Bensmann, die Jahrzehnte in der Theatergruppe der Kolpingsfamilie St. Martinus auf der Bühne gestanden hat. „Eine tolle Aufführung, wir haben einen Riesenspass“, sagten beide in der Pause.

Weiteren Aufführungen von „Koorngeister“ folgen am 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24. und 30. März.