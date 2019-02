Hagen Kassensturz, Neuwahlen und ein Lagebericht zum Garten der Erinnerung: Das waren die zentralen Punkte der Mitgliederversammlung des Hagener Hospizvereins.

Der Verein möchte den Garten der Erinnerung als Ort der Ruhe und des Gedenkens, aber auch der Begegnung am Waldfriedhof neben der Kapelle anlegen. Nachdem Naturschützer zuletzt harsche Kritik am vorgelegten Entwurf geäußert hatten, wurde von der Gemeinde ein Gutachten zu den dort beheimateten Tier- und Pflanzenarten in Auftrag gegeben. „Es ist bisher überhaupt noch nichts entschieden“, sagte der Vorsitzende Klaus Schlautmann-Haunhorst.

Als Mitglied des Arbeitskreises zum Garten der Erinnerung zeigte sich Winfried Karthaus enttäuscht von der Haltung der Kritiker, die es so darstellten, als sei der Verein gegen Naturschutz. Sie hätten gerade dem Naturschutz breiten Raum in der Diskussion gegeben und mit allen Beteiligten gesprochen. Da der Garten mit seinem Bezug zum Friedhof und zum Bestattungswesen Teil eines Gesamtkonzeptes der Trauerkultur ist, kann er laut Karthaus nicht einfach anderswo angelegt werden. „Dann kann man es auch gleich ganz lassen.“ Jetzt gelte es, das Gutachten abzuwarten, um daraus Schlüsse für die weitere Planung zu ziehen. „Aber“, so Karthaus, „besser ein Vierteljahr warten, um dann zu einer fundierten Entscheidung zu kommen.“

Verein zieht Bilanz

79 Mitglieder hat Hagener Hospizvereins derzeit, darunter 21 aktive Begleiter und Begleiterinnen. Auf mehr als 30 Erstgespräche im Jahr 2018 blickte Beate Haunhorst im Bericht des Vorstandes zurück, 25 Menschen wurden in ihrer letzten Lebensphase und zwölf in ihrer Trauer begleitet. „Wir begleiten manchmal auch ganze Familien, manchmal Kinder, manchmal Jugendliche, ganz unterschiedlich“, erläuterte Haunhorst.

Im vergangenen Jahr habe man gute Erfahrungen mit Weiterbildungen gemacht und wolle dies fortsetzen, so Haunhorst. Das Thema der Trauerbewältigung von Männern soll in Zukunft weiter vertieft werden. Im Hospizverein wurde bereits eine Männergruppe gegründet, für die Theologiestudent Tobias Laubrock Ansprechpartner ist. Er betonte, dass die Gruppe nicht nur Männern aus Hagen, sondern aus der ganzen Region offensteht.

Rechnungsprüfer Winfried Karthaus legte Einnahmen und Ausgaben des Vorjahres dar und stellte den Vorgang der Rechnungsprüfung darauf noch in dem von ihm selbst verfassten humoristischen Gedicht „Die Kassenprüfung“ dar. Unterm Strich blieb nicht nur etwas Geld in der Kasse, sondern auch ein sehr unterhaltsamer Vortrag in Erinnerung.

Mit Schriftführerin Agnes Loheider und der Zweiten Vorsitzenden Elisabeth König-Brörmann zogen sich bewährte Vorstandsmitglieder zurück. An ihre Stelle traten Tobias Laubrock als neuer Schriftführer und Hilde Butz als Zweite Vorsitzende. Butz erklärte ihre Motivation damit, wie wichtig es sei, das Thema Sterben und Trauer weiterzutragen. Am Hagener Hospizverein schätze sie besonders die gute lokale Vernetzung: „Genau in dieser Arbeit fühle ich mich wohl.“