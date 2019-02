Hagen a.T.W.. Die große Karnevalsfeier des Musikvereins Wiesental in der Gaststätte Zum Wiesental ist in Hagen die letzte ihrer Art. Allerdings noch quicklebendig: 120 Gäste waren da, die Veranstaltung damit ausverkauft.

„Meide den Kummer, meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz.“ Zum Eröffnungslied des Abends schunkelte schon der ganze Saal, bevor Präsident Martin Grba reimend die Gäste begrüßte. Dabei nahm er Bezug auf die lange Geschichte des Karnevals im Wiesental: „Wir feiern jetzt seit 46 Jahren, dass vieles sich ändert, haben wir erfahren.“ Aber eben auch, dass vieles erst mal noch so bleibt, wie es schon seit langem gewesen ist.



Das Prinzenpaar dieser Session zog ein: Björn I. alias Björn Lachmann und Silvia I. alias Silvia Elixmann hatten ihre närrische „Jagd durch Hagen“ hinter sich gebracht und erfreuten ihr Volk mit einer kurzen wie knackigen Ansprache, die mit einem Fazit abschloss, das bei Festgesellschaften immer einschlägt: „Wir wollen nicht mehr lange reden, sondern mit euch die Gläser heben!“

Die Mädels vom Rot-Weiß-Club GMHütte zogen ein und gingen in Position, um zu tanzen. Leider sprang die Musik nicht an, sodass zur Überbrückung ein Klatschmarsch gespielt wurde während der Behebung des technischen Problems. Dann konnten die Tänzerinnen loslegen und brachten den Saal der echten Karnevalsstimmung ein gutes Stück näher mit ihrer furiosen Darbietung.

In die Bütt ging als erster Manfred Grave, der 2018 am selben Ort als Prinz fungiert hatte. Hier legte er stattdessen los als „Quaterkopp“ und erzählte der Runde einen vom Pferd, respektive den Vorteilen von Grünkohl und der Rettung von Kater Moritz aus einem Baum durch 20 gestandene Feuerwehrleute.

Der „Hühner- und Schweinebaron“ Hans Igelbrink brachte die Gäste mit trocken vorgetragenen Gags zum Lachen. Beispiel: Woran erkennt man zu Hause eine hohe Feinstaubbelastung? Dicke Luft und kein Verkehr. Der Saal hätte gern eine Zugabe gehört. Igelbrink winkte ab, stellte aber in Aussicht: „Nächstes Jahr gern wieder.“

Das Duo Irmgard und Liesbeth unterhielt sich auf amüsante Weise über die jüngsten Entwicklungen in Hagen. „Schlawiener“ Andreas Hille aus Ibbenbüren gab Anekdoten zum Besten aus dem Ehealltag mit seinem „Dornröschen“.

Stimmungsmäßig ein Highlight des Abends war der Auftritt des Souvenir-Sextetts. Unter anderem näherte sich dieses Karaoke-Ensemble auf humorvolle Weise großen Interpreten an, darunter Udo Jürgens und Shirley Bassey - natürlich gründlich auf links gezogen, wie es sich im Karneval gehört. Am Ende traten alle Akteure nochmal gemeinsam nach vorn, um das Programm mit einem Lied zu beschließen - gefeiert wurde allerdings noch bis in die frühen Morgenstunden.