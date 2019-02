Hagen. In Hagen gab es am Sonnabend um 14 Uhr für viele nur ein Ziel. Es hieß: Aula der Oberschule. Hier hatte Marie-Luise Koch zusammen mit Pastor Stefan Wagner und 50 fleißigen Helferinnen und Helfern zum 14. Male die Bücherbörse der evangelischen Melanchthon-Gemeinde organisiert.

Hagen Diese Veranstaltung hat sich mittlerweile zu einem echten Magneten entwickelt und lockt auch viele Leseratten aus der Umgebung an, die in Hagen ein Schnäppchen machen wollen.

Schallplatten und CDs

Rund 20.000 Bücher, Schallplatten, CDs und Spiele umfasste der diesjährige Fundus, der auf langen Tischen präsentiert werden konnte. Alles wurde sortiert nach den unterschiedlichen Genres wie Romane, Fachbücher, Reiseliteratur, Fantasy und vielen weitere Kategorien. So konnten die Besucher schnell finden, was sie besonders interessierte. Für den kleinen Hunger beim Schmökern hatte das Team um Marie-Luise Koch leckere selbstgebackene Torten für die Caféteria mitgebracht, und Kaffee gab es dort auch zum kleinen Preis. Alle Einnahmen des Tages dienen dem guten Zweck der Förderung der Jugendarbeit. Die Stelle Diakonin Sina Klöver sowie die Freizeit auf Borkum mit rund 40 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die von zehn Teamern begleitet werden, wird teilweise aus dieser Aktion finanziert.

Historische Romane

„Leider gibt es immer wieder Bücher, die Jahre im Keller gelegen haben. Die sind dann muffig und können nicht mehr angeboten werden“, äußerte die Organisatorin Koch. Eine ihrer Helferinnen, Else Igelbrink, hatte leckere Stachelbeertorte für das Kuchenbuffet gespendet. „Die war aber ruckzuck weg“ freute sich die Spenderin. Und nun konnte sie sich selbst wieder dem Stöbern in den Bücherkisten widmen. „Ich decke mich jedes Jahr mit zehn historischen Romanen ein, so richtig dicke Dinger, und dann habe ich für das Jahr genug zu lesen. Die gebe ich dann im nächsten Jahr zurück und hole mir neue Bücher“, so beschrieb Igelbrink ihre Taktik.

Pastor Stefan Wagner freute sich sehr über die Vielzahl besonders gut erhaltener Literatur. „Manches hochwertige Buch ist höchstens einmal gelesen worden, wenn überhaupt. Und hier kann man es nun als Schnäppchen mitnehmen“, äußerte der Pastor. Sein Blick schweifte allerdings mit einem Auge ständig auf den Parkplatz zwischen Aula und Hallenbad. Denn wegen des Andrangs hatten sich Dreierreihen beim Parken ergeben. „Da muss man auch zusehen, dass niemand blockiert wird“, gab Wagner zu bedenken.

Schnäppchen-Verkauf

Die Bücherbörse endet traditionell am Sonntag mit dem Schnäppchen-Verkauf, bei dem zehn Bücher zum Preis von fünf Euro verkauft werden. So schnell ging die zweitägige Börse vorüber. Bücherfreunde müssen sich wieder ein Jahr gedulden, um sich mit frischer Literatur einzudecken. Die Vorbereitungen für die Aktionstage starten aber schon vor Weihnachten. Im Gemeindebüro und im Kindergarten können dann wieder die Bücher abgegeben werden. Danach wird vom Helferteam jeweils dienstags und freitags fleißig sortiert. Mal sehen, ob im nächsten Jahr wieder mehr als 20000 Stücke, was übrigens zweieinhalb LKW-Ladungen entspricht - zusammenkommen.