Hagen. Die Gemeinde Hagen führt seit dem 12. Februar eine Online-Befragung unter 18- bis 30-Jährigen durch.

Sie soll im Rahmen des Bilanzierungsaudits familiengerechte Kommune Aufschluss über die Zufriedenheit und Lebenssituation junger Hagener geben. Fraglich ist aber, wie repräsentativ diese Umfrage sein wird, denn teilnehmen kann online eigentlich jeder in und auch außerhalb von Hagen. Eine Zugangsbeschränkung gibt es nicht.

Von dieser Kritik hat auch Isabell Mindrup, die die Umfrage entworfen hatte, schon gehört. Dass jemand außerhalb Hagens an der Umfrage teilnimmt, "halte ich für ausgeschlossen, da der Link nur über die Internetseite der Kommune verfügbar ist", so Mindrup.

Teilnahme bis zum 22. März

Auch mehrmaliges Teilnehmen ist problemlos möglich. Dazu müssen Nutzer nur die Cookies löschen, schon stellt sich die Umfrage auf Anfang. Mindrup hat aber Vertrauen in die Teilnehmer und geht davon aus, dass niemand Interesse daran hätte, die Ergebnisse zu verfälschen. Hinzu kommt, dass für die Teilnehmer nicht sofort ersichtlich ist, was mit den Daten passiert. Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Durchlesen und Zustimmen gibt es im Verlauf der Umfrage nicht.

Bis zum 22. März können Teilnehmer die Umfrage noch beantworten. Ziel ist es, Hagen familienfreundlicher und attraktiver zu gestalten. Die Fragen sind mitunter sehr persönlich, zum Beispiel, ob man im Ort alt werden oder Kinder bekommen möchte. Die Daten blieben aber anonym, so Mindrup. Auch wenn sich in einem kleinen Ort wie Hagen Einzelpersonen anhand von Alter, Beruf, Wohnsituation und Ehrenämtern oder Freizeitbeschäftigungen leicht den Antworten zuordnen ließen, sieht Mindrup die Anonymität gewahrt. Denn die Gemeinde könne nicht jeden einzelnen Fragebogen einsehen, sondern nur die Antworten als Ganzes, zusammengefasst in einer Gesamtstatistik.

Ähnliche Befragung unter Senioren

Die Ergebnisse sollen dann Ende März vor dem Hagener Familienausschuss diskutiert werden. 2015 war eine ähnliche Befragung schon bei Hagener Senioren durchgeführt worden. Sie verlief mit einer Beteiligung von über 50% sehr erfolgreich. Unter anderem kam dabei heraus, dass viele Senioren in Hagen sich gerne mehr in ehrenamtlichen Tätigkeiten engagieren wollten.

Die aktuelle Befragung haben bisher knapp 300 Teilnehmer ausgefüllt. Beendet wurde sie bisher allerdings nur von knapp 230 der Befragten. Der Rest hatte die Teilnahme vor Absenden abgebrochen.