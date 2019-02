Nicht nur für Nostalgiker ist das Konzert des Duos Graceland am Freitag in Hagen geeignet. Foto: Harry Keller

Osnabrück. „Nahe dem Original, ohne zu kopieren“. So lautet das Motto des Duos Graceland. Am Freitag, 22. Februar, setzt es die Worte in Musik um, wenn es die Lieder von Simon & Garfunkel in der Ehemaligen Kirche in Hagen spielt.