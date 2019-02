Hagen Damit könnte Hagen Schlagzeilen machen: Die Kirschgemeinde dürfte mit fast 13.500 Einwohnern die bisher kleinste Kommune sein, die Kooperationspartner des E-Carsharing-Anbieters „Stadtmobil“ wird. Im Finanzausschuss ist vorgestellt worden, ab wann die vorgesehenen zwei „Smart for Four“-Elektroautos zur Verfügung stehen, und welche Kosten bei der Nutzung anfallen.

So schnell sind nur wenige Kommunen: Knapp zwei Monate nachdem die Grünen-Fraktion Mitte Dezember am Ende der letzten Ratssitzung 2018 den Antrag gestellt hat, dass die Verwaltung ein flexibles E-Carsharing-Modell für die Gemeinde vorstellt, finden sich schon die Mittel für einen zweijährigen Modellversuch im Haushalt. Einstimmig hat der Finanzausschuss diese Woche befürwortet, für die 24-monatige Testphase insgesamt rund 13200 Euro als Finanzierungsanteil zur Verfügung zu stellen.

Gemeinde als Ankermieter

Die Eckpunkte: Drei Kooperationspartner bringen das E-Carsharing nach Hagen. Stadtmobil bringt das Know-how hinsichtlich Online-Buchungssystem ein und sorgt außerdem für die Service-Hotline oder die Rechnungsstellung. Die Ten als regionaler Energie-Anbieter gewährleistet die Lade-Infrastruktur, übernimmt das Leasing der beiden Fahrzeuge sowie die Marketing-Aktivitäten, und die Gemeinde stellt jeweils einen Parkplatz mit Lademöglichkeit zur Verfügung. Außerdem wird die Kommune „Ankermieter“ des Versuchs. Notwendige Mittel: Jeweils knapp 7000 Euro jährlich beziehungsweise um die 550 Euro monatlich pro E-Fahrzeug. Dafür bekommt die Gemeinde ein festes „Nutzungskontingent“, das die Grundauslastung der beiden E-Mobil-Autos gewährleistet. Das sind die Grundzüge des Konzepts, das die Ten jetzt im Ausschuss vorgestellt haben.

Standorte und Preismodell: Für das stationsbasierte E-Carsharing sollen zwei zentrale Standorte für jeweils ein „Smart EQ ForFour“-Fahrzeug, das eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern hat, und eine Ladestation eingerichtet werden. Vorgesehen sind hier der Parkplatz am Rathaus und der Bereich am Möbelhaus Große-Honebrink in der Niedermark. Das Preismodell soll sich an bestehenden und etablierten Preismodellen anderer Stadtmobil-Partner orientieren. Eine Grundgebühr ist nicht vorgesehen, sondern der am Ende zu zahlende Betrag wird sich an Nutzungsdauer und gefahrenen Kilometern orientieren. Als eine mögliche Variante ist hier zum Beispiel eine Summe von 15,90 Euro bei einem vierstündigen Mietzeitraum und 25 Kilometern Laufleistung angeführt worden. Die Fahrzeug-Buchung ist rund um die Uhr durch ein Online-System sicher gestellt. Es kann aber auch eine Service-Hotline des Partner Stadtmobil oder das Ten-Kundencenter genutzt werden.

Als einmalige Kosten für den Aufbau der Infrastruktur für das E-Carsharing werden von der Ten rund 38000 Euro veranschlagt. Die Leasing- und Versicherungskosten für beide E-Mobile bewegen sich bei knapp 32000 Euro, die durch die Ankermiete der Kommune ausgeglichen werden. Nach den Stadtmobil-Zahlen, die auf den Erfahrungswerten anderer Standorte beruhen, wird bei den laufenden Kosten von einer Unterdeckung im Bereich von knapp 15000 Euro ausgegangen. Wirtschaftlich lässt sich das Modell danach nicht betreiben. Nach 18 Monaten soll dann eine Zwischenbilanz gezogen und über eine Fortführung nach dem zweijährigen Modellversuch entschieden.

Als grober Zeitplan für die Einführung wird ein Vorlauf von vier bis sechs Monaten veranschlagt.

„Risiko überschaubar“

Position der Ratsfraktionen: Die Fraktionsvertreter sind alle von dem Angebot überzeugt. CDU-Ratsmitglied Laura Franke: „Es ist sinnvoll, die Menschen auch im ländlichen Raum an das Thema E-Mobilität heranzuführen. Wir bieten den Bürgern damit mehr Flexibilität, und das Risiko ist überschaubar.“

Auch SPD-Vertreterin Nina Raffelt ist begeistert gewesen: „Eine Superidee.“ Durch das Modell können wir E-Carsharing auch in einer kleinen Gemeinde testen.“ Sie sei schon ganz gespannt auf die Ergebnisse.

Grünen-Ausschussmitglied Georg Hehemann freut sich besonders, dass der Kämmerer die notwendigen Mittel für E-Carsharing bereits im Haushalt für 2019 eingeplant hat: „Es ist toll, dass unser Antrag so schnell umgesetzt wird.“

Anfang März wird das Thema jetzt abschließend auf der Rats-Tagesordnung stehen.