Hagen. „Kino auf der Diele“, so nennen die Landfrauen ihre Idee, direkt auf einem Bauernhof zum öffentlichen Kino-Vorführung einzuladen. Den Anfang machte Vorsitzende Annemarie Große-Börding. Auf der großen Diele des Hofs am Rand von Natrup-Hagen fanden die über 80 Kino-Freunde am Mittwoch Abend ohne Probleme Platz.

Vom „Sommerflimmern“ kennt man es, die Kinovorführung auf dem Bauernhof. Aber es ist schon etwas besonderes, zum Kino-Abend im Winter aufs Land zu fahren, aus dem bebauten Gebiet hinaus Richtung Teutoburger Wald, der im Dunklen liegt. Wenn dann auch noch die Asphaltierung aufhört und nur noch ein Schotterweg an Kuhweiden vorbeiführt, hofft man doch sehr, dass die Lichter des Bauernhofs am Ende des Weges die richtige Adresse anzeigen.

Und tatsächlich – der Kinosaal ist eine Diele mit alten Fachwerkbalken, in der ein Kaminfeuer lodert, Kerzen aufgestellt sind und man direkt am Eingang nach seinem Getränkewunsch gefragt wird, sodass man sich gleich richtig wohlfühlt. Natürlich gibt es auch Popcorn, wie es sich für ein richtiges Kino gehört. Eine Popcorn-Maschine ist aber nicht nötig, die Landfrauen machen das ganz traditionell im Kochtopf.





Es war bereits die vierte Kinovorführung des Landfrauenvereins Hasbergen/Hagen, allerdings zum ersten Mal an einer Privatadresse, was viel Vorbereitung bedeutete. Am Vortag hatten die neun Frauen des Vorstandes mit Helfern mehr als 80 Stühle, Tische und die Getränke aufgebaut. Aus Hellern, Sutthausen, Atter und Hasbergen waren Zuschauer angemeldet, Gäste waren herzlich willkommen.

An diesem Abend durften auch Männer dabei sein, oft sind die Veranstaltungen wirklich nur für Frauen gedacht, erklärte Annemarie Große-Börding. „Wir wollten einfach mal einen gemütlichen Abend haben, Wein trinken, und einen Anlass haben, ein bisschen zusammenzusitzen. Der Film sollte möglichst alle ansprechen und kein reiner Frauenfilm sein. Deshalb haben wir uns für „Hidden figures“ entschieden, ein Thema zur Gleichberechtigung, ein bisschen Action und etwas Technik“, so die Vorsitzende.

Es geht bei dem Film von 2016 um afroamerikanische Mathematikerinnen, die in den 60er Jahren, noch vor der Aufhebung der Rassentrennung, in der Raumfahrtforschung im Hintergrund eine wichtige Rolle spielen. Der Oscar nominierte Film mit dem Untertitel „Unerkannte Heldinnen“ beruht auf Tatsachen. Bevor es aber richtig losging mit dem Hauptfilm, war erst mal die Werbung dran: „Like ice in the sunshine“ tönte es aus den Lautsprechern, und tatsächlich kamen im Anschluss zwei Herren mit Körbchen voller Eiskonfekt. Die Landfrauen hatten wirklich an alles gedacht.