Hagen. Zum dritten Mal findet in Hagen in diesem Sommer das Open-Air-Kegeln statt. Anmeldungen für das Turnier am Samstag, 20. Juli, sind ab 15. Februar möglich.

Kegeln im Sonnenschein, dazu ein paar gekühlte Getränke und abends Party im Festzelt – das bietet auch in diesem Sommer wieder das Open-Air-Kegeln in Hagen. Am Samstag, 20. Juli, findet das Event zum dritten Mal statt. Wer am Turnier teilnehmen will, kann sich ab Freitag, 15. Februar, anmelden.

107 Mannschaften sind im vergangenen Sommer beim Open-Air-Kegeln am Hagener Schulzentrum gegeneinander angetreten. Die Teams reisten nicht nur aus dem Landkreis, sondern aus ganz Deutschland an. Denn vor allem über die sozialen Netzwerke hatte sich die Werbung für das Turnier weitläufig verbreitet. „Unser Ziel ist es, eine ähnliche Teilnehmerzahl wie im letzten Jahr zu erreichen“, sagt Lars Bensmann vom organisierenden Hagener Kegelclub „The Killers“. Das Mindestalter für Teilnehmer beträgt 18 Jahre.

Rund um das Turnier wird den Zuschauern auf dem Gelände einiges mehr geboten. So gibt es unter anderem eine Schießbude, einen „Hau den Lukas“, eine Hüpfburg für Kinder, einen Biergarten und Imbissbuden. Im Anschluss an das Turnier gibt es eine Party im Festzelt.

Neu in diesem Jahr ist ein weiterer Programmpunkt am Freitag, 19. Juli. Beim „Woodstock Revial Festival“ stehen vier Bands auf der Bühne und bringen die Klänge von Janis Joplin, Jimi Hendrix und Neil Young an den Teutoburger Wald.

Der Eintritt zum Open-Air-Kegeln kostet 10 Euro, die abendliche Party im Festzelt schlägt mit 7 Euro zu Buche. Es werden auch Kombi-Tickets angeboten. Informationen hierzu gibt es auf www.hagener-openair-kegeln.de. Karten gibt es in der Gaststätte Stock in Hagen (Zum Jägerberg, 2, Tel. 05401 9332. oder online auf www.hagener-openair-kegeln.de und auf www.reservix.de.