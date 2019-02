Hagen a.T.W.. Was für eine mitreißende Show mit Stacie Collins im Saal Stock. Was für ein Energiebündel, was für eine Powerfrau präsentierte sich da mit der US-Amerikanerin auf der Hagener Bühne.

Collins mit ihrer Band „The Al-Mighty 3“ erfüllte alle Erwartungen, die im Vorfeld an die Musikerin und an ihre dreiköpfige Band gestellt wurden. Spektakulärer hätte Veranstalter Charly Niehenke seinen diesjährigen Konzertkalender nicht aufschlagen können.

Wo soll man die Musikerin einordnen, in welche Schublade will man sie stecken? Ist es allein Blues angehauchter Rock 'n' Roll? Nein, ist ihre klare musikalische Antwort und die ihres Trios, den „Allmächtigen 3“ mit Ehemann Al Collins am Bass, dem Gitarristen John Sudbury und dem jugendlichen Schweden Ola Göransson am Schlagzeug. Stacie Collins spielt Southern Roots Rock, der sich in den Koordinaten mit Blues, Boogie, Rock 'n' Roll und Country zu einer durch und durch explosiven Mischung vereint. Der „southern rockin', harp-howlin', twang-banging' rock'n'roll“, wie die Amerikanerin ihren Stil gerne bezeichnet, kam eindrucksvoll auf ihrer „Live Wire Tour 2019“ ganze 120 Minuten authentisch zu seinem Recht.

Atemberaubende Bühnenshow

In ihrem Auftritt bewies Collins, dass sie sich im Laufe ihrer Karriere nicht nur zu einer strammen Rocklady mit enormen Shouterqualitäten gemausert hat, sondern auch ihr Spiel auf der Harmonika perfektionieren konnte. Als Frontfrau dominiert Collins die Performance souverän von Beginn an, ganz in Schwarz lediglich mit einer auffallend weißen Lederjacke als warm up gekleidet, der sie sich aber alsbald entledigt. Ebenso aufgeheizt ist auch die Atmosphäre und Stimmung von jetzt auf gleich im Publikum. Stacie spielt einen Querschnitt aus ihren bislang fünf Alben. Nur ein paar Balladen und rhythmische Blues-Songs brechen die schnelle Folge des Country-Rock.

Tanz auf der Theke

Sie singt, schreit, haucht oder wehklagt sich in einer wortwörtlich atemberaubenden Bühnenshow die Seele aus dem Leib, unterstützt von einer hochkarätig besetzten Band. Stacie singt mit kraftvollem Organ, bläst leidenschaftlich ihre heulende, teils klagende Harp, sie tanzt ohne Pause, sie tobt, stampft und tritt dabei kräftig mit ihren Stiefeln. Zwischendurch hält es sie auch nicht auf der Bühne allein, sie stürmt den Saal, erobert kletternd die Saaltheke, während sie mit markantem Gesang und wechselweise mit ihrer Bluesharp die Menge befeuert. Die Powerfrau überzeugt nicht nur durch ihre unverwechselbare Musik, sondern gerade auch mit ihrer emotionalen Bühnenshow.

Eigene Songs und Coverversionen

Collins und Band sind passionierte Musiker, sie haben ihren Spaß auf der Bühne, ihre offensichtliche Spielfreude ist alles andere als aufgesetzt und ansteckend zu-gleich. Ihr Roots- und Blues Rock schreit ohnehin nach expressivem Vortrag. Collins besticht durch eigene Songs und mit wuchtigen Coverversionen wie dem „Jumpin' Jack Flash“ von den Rolling Stones oder mit „Baby please don´t go“, dem sie langgestreckt ihren eigenen Stempel aufdrückten. Die fest im Repertoire verankerte AC/DC-Nummer „A long way to the top“ im ungewöhnlich ausgedehnten Bonus beendete ein wahrhaft spektakuläres Konzert.