Hagen Die größte Spannung im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen verspricht jeweils die Finanzausschuss-Sitzung, in der wie Mittwochabend die jeweiligen Anträge der Ratsfraktionen eingebracht werden. Diesmal haben hier Mittel für Wohnraumförderung, die Sanierung beziehungsweise Erweiterung von Clubheim- und Umkleidekabinen am Sportplatz Im Stern sowie Verbesserungen bei Straßen- und Gehwegen im Mittelpunkt gestanden.

Was die Kosten betrifft, haben die CDU/FDP-Ratsmehrheit und die SPD-Fraktion im Finanzausschuss mit ihren Haushaltsanträgen nicht so weit auseinander gelegen: Die Mehrkosten belaufen sich bei den zwölf schwarz-gelben Vorschlägen auf insgesamt 77000 Euro. Bei den Sozialdemokraten würden die sieben beantragten Punkte sich auf 70000 Euro summieren, und die Umsetzung des Grünen-Vorschlags wäre für 3000 Euro zu machen. Aber der Reihe nach.

20 Punkte der Fraktionen

Die CDU/FDP-Liste: Ratsfrau Laura Franke stellte die Haushaltsanträge der CDU/FDP-Ratsmehrheit vor. Größte Position sind 30000 Euro für ein lokales Förderprogramm zur Wohnraumentwicklung. Im einzelnen sind hier vorgesehen: Anreize für die Realisierung von Einliegerwohnungen in Neubauten zu schaffen, eine Förderung für die Nutzung von derzeit leer stehenden Immobilien vorzusehen sowie bei Neubauvorhaben eine Quote von bis zu 30 Prozent für sozial bezahlbaren Wohnraum festzulegen. Das CDU-Ratsmitglied: „Wir sind davon überzeugt, dass ein solches Programm mit dem Mix der beschriebenen Maßnahmen wesentlich dazu beitragen kann, bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten zu schaffen.“

Insgesamt 25000 Euro sind von den CDU/FDP-Vertretern für die Verbesserung des Gehwegs zwischen Im Siek und Im Jägerberg vorgesehen. Einen Betrag von 10000 Euro soll die Verwaltung außerdem an Planungskosten für die Sanierung und „Überprüfung der Nutzung“ des Gebäudes und der Umkleiden der Sportanlage Im Stern einplanen. Hintergrund ist ein Antrag, den die Spvg. Niedermark Anfang der Woche bei der Gemeinde gestellt hat und der eine Verbesserung der Toilettensituation sowie die Möglichkeit zusätzlicher Umkleideräume beinhaltet.

Außerdem sind geplant: Sanierung der Sandstraße (Prüfauftrag), Verzicht auf Gebühren am Reisemobil-Stellplatz; Fortsetzung der Kirschbaumaktion, dass Bürger kostenlos von der Gemeinde einen Kirschbaum erhalten (2000 Euro); Breitbandanschluss für die angrenzenden Wohnhäuser im Bereich Gewerbegebiet Natrup-Hagen; Prüfauftrag für den Ausbau des Radwegs an der Iburger Straße vom Amtsweg bis zu Forstweg; Erstellung eines Leuchtkonzepts für die Alte Kirche in der Vorweihnachtszeit; Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten (6000), Medienkompetenztraining an Grundschulen (4000) und Prüfung weiterer Energiesparpotenziale wie Heizungsanlagen, Beleuchtung oder besserer Verglasung öffentlicher Gebäude.

Die SPD-Vorschläge: Auch die Sozialdemokraten im Hagener Rat wollen insbesondere Mittel für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus bereitstellen. 50000 Euro haben sie vorgesehen, damit schon 2019 hier „ein Einstieg erfolgen kann“, hat SPD-Ratsfrau Nina Raffelt hierzu am Mittwochabend ausgeführt. Zuschüsse der Gemeinde soll es insbesondere für die Einrichtung von Einliegerwohnungen, Planungskosten für Wohngemeinschafts-Projekte oder die notwendigen Abrisskosten für alte Gebäude bei Neubaulösungen geben.

Weitere Anträge betreffen ebenfalls die Prüfungs- beziehungsweise Planungskosten für zusätzliche Umkleideräume am Sportplatz Im Stern aufgrund des Antrags der Spvg. Niedermark. Zudem will die SPD-Fraktion das Interesse von Jugendlichen für eine Ausbildung in sogenannten Mangelberufen fördern. Hierzu wird ein monatlicher Betrag von 50 Euro für diejenigen vorgeschlagen, die in Hagener Betrieben, Heimen oder Kitas im Rahmen der Ausbildung ein längeres Praktikum absolvieren. Veranschlagte Gesamtkosten: 5000 Euro. Zur Verbesserung des „Kommunalen Klimaschutzes“ sollen die LED-Beleuchtung in gemeindlichen Gebäuden sowie die Standorte von E-Ladesäulen an öffentlichen Parkplätzen ausgebaut werden. Außerdem soll durch die Verwaltung die Einrichtung von eingezäunten Freilaufflächen oder Hundespielplätzen geprüft werden.

E-Carsharing kommt

Der Grünen-Antrag: Grünen Ratsmitglied Georg Hehemann hat am Schluss das Anbringen einer Markise am Franziskus-Kindergarten beantragt. Dadurch soll eine Außenbeschattung sicher gestellt werden. Ein in der Ratssitzung im Dezember von den Grünen gestellter Antrag auf Einrichtung eines E-Carsharing-Modells in der Gemeinde ist außerdem bereits im Haushalt berücksichtigt.

Die Anträge werden jetzt in den Fraktionen diskutiert, bevor in zwei Wochen dann in der nächsten Finanzausschuss-Sitzung eine Beschlussempfehlung erfolgt. Die Haushaltsverabschiedung steht dann am Donnerstag, 7. März, auf der Tagesordnung der ersten Ratssitzung in diesem Jahr.