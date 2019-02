Hagen. Es kommt nicht so oft vor, dass eine Kommune der Region auf den Tour-Shirts internationaler Bands zu finden ist. Eine der Ausnahmen: der Saal der Gaststätte Stock in Hagen. Inhaber Charly Niehenke schafft es dank seiner guten Connections zu vier Agenturen, dass jedes Jahr eher unbekanntere aber hochklassige Live-Acts aus England oder den Staaten hier einen Tour-Stop einlegen – wie Donnerstagabend Countryrock-Powerfrau Stacie Collins.

Die „Neue Deutsche Welle“-Veteranen Extrabreit, die jeweils in den letzten beiden Jahren im rund 500 Besucher fassenden Saal gespielt haben, sowie internationale Namen wie zuletzt die US-„Band of Heathens“ oder die Südstaatenrocker „Skinny Molly“, bei denen Musiker von Lynyrd Skynyrd und Blackfoot zum Line-Up gehören: Rock-Sachen von der Country- bis zur Hard-Variante, Metal-Klänge oder das jährliche Stockrock-Festival im Frühjahr – im Saal Stock ist Sound-Vielfalt Trumpf.

Wieder um die 20 Konzerte

Der 62-jährige Betreiber, der seit den 80ern auch für das Konzert-Programm verantwortlich zeichnet: „Ich buche in der Regel nur Bands, die ich selber schon auf der Bühne gesehen habe oder deren Songs mir gefallen.“

Mit vier Agenturen arbeitet er inzwischen seit Jahren zusammen, und die Kontinuität zahlt sich aus: „Die Tour-Veranstalter wissen, dass wir zuverlässige Partner sind und die Bands mit den Bedingungen, die wir bieten, sowie dem Publikum stets sehr zufrieden sind.“ Größere Namen wie zum Beispiel eine Folk-Rock-Legende wie Kris Kristofferson seien selbst solo natürlich bei der Saal-Kapazität nicht nach Hagen zu holen, aber Stock habe mittlerweile in der Szene einen guten Namen.

Ein Vorteil ist auch die für Künstler, die durch Europa touren, die strategische Lage der Region. Es bietet sich für Bands oft an, auf dem Weg von den Club-Gigs in Skandinavien zu den Terminen in West-Europa oder von Berlin in Richtung Niederlande und Belgien hier einen Zwischenstopp einzulegen. Charly Niehenke: „Die Gruppen verdienten heute das Geld nicht mehr durch Tonträger-Verkäufe, sondern durch Konzerte und davon profitierten auch kleinere Säle wie wir.“

Am Donnerstag steht ab 20 Uhr das erste Konzert 2019 auf dem Programm: Country-Entertainerin Stacie Collins, die es bei ihren Auftritten mächtig krachen lässt. Mitte des Monats haben dann „Hi Spencer“ ein Heimspiel bei ihrer CD-Release-Party.

Demnächst folgt dann die „Season Open Party“ des Flying Wheels MC am letzten Samstag im März. Zwei Anfang April geplante Auftritte mussten dagegen verschoben werden: die Konzerte der britischen Schwermetaller „Steve Grimmet’s Grim Reaper“ sowie die amerikanischen Blues-Rocker Modern Earl. Bei der einen Band muss der Sänger wegen Krankheit passen, bei der anderen hat sich die Fertigstellung des neuen Albums verschoben.

So geht es erst am 12. April mit der Brit-Kapelle „The Jokers“ weiter, und Ende des Monats (28. April) stehen dann „The Damn Truth“ bei Stock auf der Bühne. Außerdem schon fest eingeplant für den Herbst: die Krautrock-Dauerbrenner „Jane“. Charly Niehenke ist sicher: „Um die 20 Konzerte werden es am Ende auch dieses Jahr wieder werden.“

Schon mal 16-Stunden-Tage

Ans Aufhören denkt er derzeit noch nicht: „Der Ruhestand wird, wenn die Gesundheit weiter mitspielt, erst in rund zehn Jahren für mich ein Thema.“ Bis dahin soll auch eine Nachfolger-Lösung stehen: „Wir haben sieben Tage die Woche geöffnet. In der Woche acht Stunden von 16 Uhr bis Mitternacht, und am Wochenende kommen da nicht selten schon mal 16 Stunden zusammen, wenn Veranstaltungen anstehen. Deshalb sind Gaststätte und Saal auch keine Aufgaben, die nebenberuflich gemacht werden können“, macht Niehenke deutlich, dass eine Übernahme durch den Verein Stockrock für ihn keine Lösung darstellt: „Das geht nur mit professionellen Fulltime-Strukturen. Es ist nicht möglich, dass noch nebenbei zum Hauptjob zu machen.“

Vielleicht gibt es ja auch eine familiäre Lösung, denn die Niehenkes haben die Musik im Blut: Cousin Bernd Niehenke hat mit der Töpferei Niehenke eine zweite Veranstaltungs-Location direkt hinter der Gemeindegrenze auf Hasberger Grund etabliert. Mehr Konzert-Auswahl in so unmittelbarer Nachbarschaft haben keine anderen Kommunen in der Region zu bieten.