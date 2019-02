Hagen. Mit Freude griffen alle Beteiligten zur Schaufel, um mit dem obligatorischen „ersten Spatenstich“ den bevorstehenden Baubeginn für zwei Krippengruppen an der evangelisch-lutherischen Melanchthon Kindertagesstätte kundzutun.

Unterstützung bekamen Architektin Nicole Otte und Bauunternehmer Christian Otterbach (Firma Flaspöler) dabei von Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren, Pastor Stefan Wagner, Bürgermeister Peter Gausmann, etlichen Ratsmitgliedern sowie Kitaleiterin Ulla Temmeyer und den Kindern Liah und Henri. Die beiden verfolgen die Planungen für den bevorstehenden Anbau mit besonderem Interesse und Henri hatte seine Bauzeichnung, auf der er bunte Fliesen für das Krippenbad und eine „ordentliche“ Garderobe auch für Matschsachen einfordert, zum Fototermin mitgebracht.

Erweitern unter Volldampf

Bürgermeister Gausmann sprach im Grunde für alle Anwesenden, als er die bevorstehende Baumaßnahme eine „tolle Geschichte“ nannte. Durch „erfreulich und ungewöhnlich hohe Geburtenzahlen 2017 und 2018“ sowie durch eine Nutzungsquote von über 50 Prozent statt der erwarteten 35 bis 40 Prozent sei die Bedarfsplanung für Hagen auf insgesamt 120 Krippenplätze gestiegen. 75 Krippenplätze plus 15 in der „Übergangslösung Jägerbergschule“ gibt es zur Zeit. Um die benötigten 45 Plätze bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September 2019 fertigzustellen, hatte der Rat im Sommer entschieden, dass jetzt mit Volldampf gebaut wird.

Rat plädierte für "große Lösung"

Zunächst geht es an der Melanchthon-Kita los: Zwei neue Krippenräume samt jeweils eigenem Ruhe- und Waschraum sind als 265-Quadratmeter-Anbau an das bestehende Gebäude geplant. Der bislang als Krippenraum genutzte Wintergarten wird dann zu Besprechungs- und Leitungsräumen umgebaut, der Sakralraum in eine Mensa umgewandelt. Zusammen mit der Eingangshalle ergibt sich ein großer Veranstaltungsraum. Die Kirchengemeinde sei froh, dass der Rat die „große Lösung“ gewählt habe, sagte Pastor Wagner, damit bleibe man dem Familienleitbild der Kirche und der Gemeinde treu, Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und generationsübergreifend Verantwortung füreinander zu übernehmen. Auch der Bürgermeister sprach von einer „guten Entscheidung“ für eine „langfristige Lösung“.





Der Bauantrag wurde am 30. November gestellt, und noch ist die Baugenehmigung „unterwegs“. Die Submission für Rohbau, Heizung und Sanitär sowie Blitzschutz wurde im Dezember ausgeschrieben, weitere fünf Gewerke bis Anfang Februar. „Die Fertigstellung bis September ist ein sportliches Programm“, bestätigte Bauunternehmer Otterbach, der, wenn es die Witterung zulässt, nächste Woche mit den Erdarbeiten beginnen will.

Landeszuschuss nur für eine Krippengruppe

Die Gesamtkosten sind mit 800.000 Euro veranschlagt, zuzüglich eines Eigenanteils der evangelischen Kirchengemeinde beziehungsweise des Kirchenkreises Melle-Georgsmarienhütte für die Einrichtung. Weil bereits eine Krippengruppe in der Melanchthon-Kita besteht, wird nur die zweite mit 180.000 Euro seitens des Landes Niedersachsen bezuschusst.

Doch damit nicht genug der „sportlichen“ Herausforderungen: Am kommenden Freitag steht bereits der nächste Spatenstich an, ebenfalls für zwei neue Krippenräume, diesmal am Christophorus-Kindergarten. „Ob wir dann die Übergangslösung an der Jägerbergschule noch brauchen, müssen wir einmal abwarten“, rechnet der Bürgermeister durchaus mit weiterem Bedarf.