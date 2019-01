Hagen. Elke Diekmann ist neue Vorsitzende der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Hagen. Die 56-Jährige will den katholischen Verband mit sozialen Themen für Jüngere attraktiv machen.

Erstmals in der 109-jährigen Geschichte der Hagener KAB wählte eine Generalversammlung eine Frau zur ersten Vorsitzenden. Elke Diekmann bringt Erfahrung in Sachen politischer Verbandsarbeit mit. Neun Jahre war sie im Diözesanvorstand der KAB tätig. Dort arbeitete sie in der Landesallianz für den arbeitsfreien Sonntag mit. Dabei trug sie die Verbandsposition auch bei Anhörungen der Landesarbeitsgemeinschaften der Parteien vor.

Mit sozialen Themen punkten

Der katholische Arbeitnehmerverband hat sich mit der KAB im Offizialat Vechta und der Diözese Hildesheim zur KAB Niedersachen zusammengeschlossen. Arbeitsteilig setzen sich dabei die Hildesheimer für Familie und Pflege ein, die KAB im Raum Vechta für das Thema Werksträge und die KAB der Diözese Osnabrück für den arbeitsfreien Sonntag.

„Ich möchte die Hagener Ortsgruppe mehr auf unsere Ursprünge zurückführen“, erklärte Elke Diekmann als neue KAB-Vorsitzende am Rande der jährlichen Generalversammlung. Punkten soll der in der katholischen St. Martinus-Gemeinde beheimatete Verband künftig mehr mit sozialen Themen. „Damit soll die KAB auch wieder für jüngere Berufstätige attraktiver werden“, so Diekmann.

Frauen führen Hagener KAB

Nicht alle der 61 Stimmberechtigten votierten für die Sparkassenfachwirtin. Ein ungültiger Stimmzettel wurde abgegeben, sechs Mitglieder stimmten mit Nein. Neben Diekmann gehören nun Schriftführerin Karin Rhotert und Marga Apke als Kassenführerin zum neuen Vorstand der Hagener KAB.

Elke Diekmann löste Rainer Apke ab, der nach sechs Jahren als erster Vorsitzender nicht wieder kandidierte. Er hatte diesen Entschluss bereits vor zwei Jahren öffentlich gemacht. „Ich gehe in Richtung meiner Pensionierung und habe beschlossen, bis dahin alle Ämter niederzulegen“, erklärte der 59-jährige Beamte im Polizeidienst während des Wahlgangs auf Nachfrage. Apke hatte sich während seiner Amtszeit um eine neue Satzung der Ortsgruppe gekümmert. Sie war nötig geworden, um die Gemeinnützigkeit zu erhalten.

Elke Diekmann dankte als neue Vorsitzende ihrem Vorgänger und überreichte ihm eine Urkunde sowie einen Übernachtungsgutschein. Verabschiedet wurden aus dem bisherigen Vorstand auch Georg Obermeyer und Andreas Diekmann.

Pfarrer ist neuer Präses

Begrüßen konnte die frisch gekürte Vorsitzende Pfarrer Hermann Hülsmann als neuen Präses der Hagener KAB. Er trat im vergangenen Sommer seinen Seelsorgerdienst in der St. Martinus-Gemeinde an.

Anders als früher ist der Pfarrer nicht mehr automatisch auch geistlicher Begleiter der KAB. Aufgrund der gewachsenen Aufgaben durch die verordneten Zusammenschlüsse von Kirchengemeinden, sollen die Geistlichen durch zusätzliche Ämter arbeitsmäßig nicht überfordert werden. Daher hat vorab das Bistum über die Aufnahme weiterer Tätigkeiten zu bestimmen.