Hagen. Wie und in welcher Höhe werden Ehegatten oder Kinder zu Zahlungen für den Heimaufenthalt ihrer Angehörigen herangezogen? Dazu referierte Rechtsanwalt Markus Karpinski aus Lüdinghausen am Donnerstagabend im St. Anna Stift.

„Die Heimplatzfinanzierung ist die entscheidende Frage bei Gesprächen über eine Heimaufnahme“, stellte Florian Schönhoff, Leiter des Seniorenwohn- und Pflegeheims St. Anna Stift, zur Begrüßung des Referenten fest. Und auch Ruth Schulte to Bühne, die Seniorenbeauftragte der Gemeinde, sah sich angesichts des guten Zuspruchs zu der Veranstaltung – rund 70 Zuhörer füllten den Raum bis auf den letzten Platz – in ihrer Wahl des Themas bestätigt. Überraschend und angenehm war indes die Tatsache, dass Karpinski, Fachanwalt für Sozial- und Medizinrecht und ausgewiesener Spezialist im Pflegerecht, das eher trocken und schwierig anmutende Thema unverhofft unterhaltsam und informativ zugleich präsentierte.

Hohe Kosten trotz Pflegeversicherung

Eine Unterbringung in einem Pflegeheim ist teuer. Nach Abzug der Leistungen der Pflegeversicherung bleiben oft noch Beträge von monatlich durchschnittlich 2200 Euro oder mehr zu finanzieren. Zumeist können die Betroffenen das aus eigener Kraft nicht schultern und stellen einen Antrag auf „Hilfe zur Pflege“ beim Sozialamt. Im ersten Block nahm der Anwalt die finanziellen Folgen eines Pflegeheimaufenthalts für Ehegatten unter die Lupe, in weiteren Blöcken ging es um die Folgen für Kinder, Beschenkte und für Nießbrauch- oder Wohnrechtsinhaber.

Eigenheimverkauf nicht rechtens

Ehegatten müssen nach der aktuellen Praxis der Sozialämter, so Karpinski, zunächst ihr Einkommen und ihr Vermögen inklusive Eigenheim für die Begleichung der Heimrechnung einsetzen. Ausgenommen bleibe lediglich ein „Schonvermögen“ von 5000 Euro pro Person, in summa also 10 000 Euro, zuzüglich einer „angemessenen Bestattungsvorsorge“. Von der Rente werde dem nicht pflegebedürftigen Ehepartner oft nur der Hartz-IV-Satz von 424 Euro plus Kaltmiete und Heizkosten zugestanden. „Das ist rechtswidrig“, behauptete Karpinski. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom April 2016 müsste dem nicht betroffenen Partner die Hälfte des Haushaltseinkommens überlassen werden. Auch wenn das Sozialamt den Verkauf des Eigenheims verlange, sei das in vielen Fällen nicht rechtskonform. Betroffene sollten gegen solche Bescheide des Sozialamts Widerspruch einlegen, riet der Rechtsanwalt.

Kinder werden kaum herangezogen

Günstiger sehe es für Kinder von Heimbewohnern aus. Die Große Koalition habe in ihrem Koalitionsvertrag sogar eine Anhebung der jährlichen Einkommensgrenzen auf 100 000 Euro geplant, allerdings noch kein derartiges Gesetz beschlossen, sagte Karpinski. Bislang gelte, dass Kinder gegenüber ihren Eltern unterhaltspflichtig sind und zur Finanzierung herangezogen werden können. Als Ledige könnten sie zunächst einen grundsätzlichen Selbstbehalt ihres Einkommens von 1800 Euro monatlich veranschlagen; was darüber hinausgehe, werde zur Hälfte belastet. Bei Verheirateten betrage der Selbstbehalt 3240 Euro. Selbstgenutztes Wohneigentum und ein Pkw würden ebenfalls nicht belastet. „Ein Lehrer mit Haus und studierenden Kindern zahlt in der Regel keinen Elternunterhalt“, machte Karpinski die Größenordnung deutlich.