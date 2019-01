Hagen. Knapp 20 Termine bieten die Gleichstellungsbeauftragten von Bad Iburg, Hagen, Hasbergen, Hilter und Georgsmarienhütte in ihrem gemeinsamen Jahresprogramm 2019 an.

Der Schwerpunkt der Veranstaltungen liegt dabei auf den Themen Frauenwahlrecht und FrauenOrte, wie Edeltraud Plogmann bei einem Pressetermin im Hagener Rathaus ankündigte. Im November 1918 wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt, im Januar 1919 konnten Frauen erstmals ihr neuerkämpftes Recht ausüben, was dann auch über 80 Prozent taten. Mit den Filmen „Göttliche Ordnung“ am 29. Januar und „Hannah Arendt“ am 22. Oktober jeweils um 19 Uhr im Rathaus Georgsmarienhütte rücken die Gleichstellungsbeauftragten das politische Engagement von Frauen in den Blick. Susane Häring schaut auch schon auf die Kommunalwahlen 2021 und kündigt ein geplantes Mentorinnenprogramm des Landes Niedersachsen an, das unter dem Titel „Frauen.Macht.Politik“ dem sinkenden Frauenanteil unter den politisch Aktiven entgegenwirken soll.

Mit der Initiative „Frauenorte“ will der Landesfrauenrat Niedersachsen das Wirken von historischen Frauenpersönlichkeiten sichtbar machen. Ihre Leistungen auf politischem, kulturellem, sozialem, wirtschaftlichem oder wissenschaftlichem Gebiet bekannter zu machen und dadurch auch heutige Frauen zu eigenem Engagement zu ermutigen, sei die erklärte Absicht, führte Irene Wellmann aus. Eine Tagesfahrt am 25. Mai führt zum Frauenort Fischerhude, aus dem die junge Cato Bontjes van Beek stammt, die wegen ihres Widerstands gegen die Nationalsozialisten hingerichtet wurde. Auch Bad Iburg darf sich Frauenort nennen, weil dort Cilly-Maria Kroneck-Salis lebte, die Mitbegründerin des Frauenhauses Osnabrück. Ihre Biografie, aber auch das Thema „Gewalt gegen Frauen vom Mittelalter bis in die Gegenwart“ sind Themen eines Stadtrundgangs durch Osnabrück am 16. September und eines Nachtwächterganges durch Bad Iburg am 25. November. Während einer geselligen Dreitagesfahrt für Frauen unter der Regie von Marita Tolksdorf-Krüwel steht Ende März das Wirken Lübecker Kauffrauen, Schriftstellerinnen und Äbtissinnen im Mittelpunkt. „Alle diese Frauen sind Riesen-Vorbilder für uns“, sagte Regina Meyer-Kietzmann, „und wir brauchen heute nicht unser Leben aufs Spiel setzen, wenn wir uns engagieren“.

Rund um den traditionellen Weltfrauentag bieten die Gleichstellungsbeauftragten am 7. März eine Lesung aus Ulrike Kronecks Frauenbüchern und am 13. März ein Frauenfrühstück an, weitere Frühstücke gibt es in Hilter am 4. Mai und in Hasbergen am 28. September. Stets wiederkehrende Themen sind auch der Wiedereinstieg in den Beruf mit mehreren Beratungsterminen und Aktionen gegen (häusliche) Gewalt. Alle Termine sind übersichtlich im neuen Flyer zusammengefasst, der in en Rathäusern und bei den Gleichstellungsbeauftragten erhältlich ist. Dort werden auch Anmeldungen entgegengenommen.