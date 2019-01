Aufführungen und Kartenvorverkauf

Die Theatergruppe steht mit der Komödie „Koorngeister“ von Andreas Heck an folgenden Terminen auf der Bühne des Platzhirsches. Die Premiere findet am 24. Februar um 17 Uhr statt. Weiteren Aufführungen sind am 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24. und 30. März. An den Samstagen beginnen die Darsteller um 19 Uhr, sonntags um 17 Uhr. Karten können im Gustav-Görsmann-Haus samstags von 17 bis 19 Uhr erworben werden, sonntags von 9.30 bis 11.30 Uhr. Ab dem 24. Februar sind Karten auch vor der Theatervorstellung im Platzhirsch zu kaufen. Kartenreservierungen sind montags (17 bis 20 Uhr), donnerstags und samstags (17 bis 19 Uhr), und sonntags (9.30 bis 11.30 Uhr) unter Telefon 05405 / 7870 möglich. Karten im Vorverkauf kosten 8 Euro, an der Abendkasse 9 Euro.