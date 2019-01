Hagen. Der Fleischerberuf ist einer der ältesten der Welt. Doch die Branche ist im Wandel, weiß Metzgermeister Mario Plogmann aus Hagen. Der "Fleisch-Sommelier" verrät, weshalb längst nicht mehr nur die Filetstücke als Gaumenfreude gelten und warum für ihn der wertschätzende Umgang mit den Tieren an erster Stelle steht.

Hausmacher Leberwurst – dafür ist die Fleischerei Plogmann aus Hagen bekannt. Nun in vierter Generation führt Mario Plogmann den Familienbetrieb, der bis heute nicht nur Fleisch verarbeitet, sondern auch selbst schlachtet. Und obwohl die hausgemachten Frikadellen nach wie vor in alter Tradition nach Omas Geheimrezept hergestellt werden, hat sich in der Fleischerei im Laufe der Jahre einiges verändert.

Dry Aged Beef und Bacon Jam

"Stillstand ist Rückstand", ist der Fleischermeister überzeugt. Besonders durch Einflüsse aus den USA sei die Grill- und Fleischerszene momentan im Wandel. Wer da im Geschäft bleiben wolle, müsse sich absetzen, sprich: Kreativität beweisen und eigene Produkte entwickeln. Es gehe nicht nur um innovative Ideen, sondern auch um die Rückbesinnung auf die Anfänge des Fleischerhandwerks, berichtet Plogmann. So gehört zu seiner Angebotspalette längst Dry Aged Beef, also trockengereiftes Rindfleisch, und seit neuestem eine Bacon Jam als Brotaufstrich.

Mit 22 Jahren Geschäftsführer

Der heute 31-Jährige ist schon früh in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Nach seiner Ausbildung zum Fleischer und der anschließenden Meisterschule wollte sich Plogmann "eigentlich erstmal beruflich die Hörner abstoßen." Doch dann ging alles schneller als gedacht. Sein Vater starb nach kurzer, schwerer Krankheit, Plogmann absolvierte die Prüfung zum Betriebswirt und übernahm die Fleischerei. "Ich war mit 22 Jahren Geschäftsführer", erzählt er und erinnert sich auch an einige schlaflose Nächte. Am Erhalt des Betriebes hing immerhin die ganze Familie.

Sommelier für Fleisch

Doch die Leidenschaft zum Fleischerhandwerk trieb ihn weiter an. Im vergangenen Jahr setzte Plogmann noch eins drauf und trägt seitdem einen Titel, der ursprünglich Experten für Wein vorbehalten war. Durch eine 14-tägige Fortbildung mit abschließender Prüfung an der Fleischerschule in Augsburg qualifizierte er sich zum Fleisch-Sommelier. Inhalte des Kurses waren neben der Sensorik, also dem Schmecken, Riechen und Fühlen des Fleisches in allen Garstufen, auch ethische und geschichtliche Aspekte sowie Kenntnisse über verschiedene Rassen und Haltungsformen.

Austausch über neue "Cuts"

"Die Fortbildung zum Fleisch-Sommelier hat bei mir ein Feuer gezündet. Danach sprüht man vor Ideen", sagt Plogmann. Im Nachhinein profitiere er vor allem von dem ständigen Kontakt mit den Kursteilnehmern, die alle ebenfalls aus dem Fleischerhandwerk kommen. Die Profis tauschen sich vor allem über aktuelle "Cuts", also über die Zuschnitte des Fleisches aus. Allen gehe es um eine ganzheitliche Verwertung der Tiere, bei der so wenig wie möglich verworfen wird, weiß er. "Früher ist vieles zu Wurst oder Hackfleisch verarbeitet worden, was jetzt auf dem Grill landet", erklärt Plogmann. Heute würden die Tiere anders verarbeitet. Sogenannte Flank-Steaks zum Beispiel schneide man aus dem Bauchlappen des Rindes. "Die sind mager, aber besonders geschmacksintensiv", weiß der Experte.

Kurze Transportwege

"Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen", findet Plogmann. Dem Fleischermeister ist es lieber, wenn Steak oder Schnitzel nur zwei bis drei Mal in der Woche auf den Teller kommen, dafür aber auf die Qualität der Produkte geachtet wird. Großen Wert lege er auf eine regionale Wertschöpfung und kurze Transportwege. Zwölf bis sechzehn Schweine werden in der Fleischerei in der Woche geschlachtet. Hinzu kommen Rinder und Schafe je nach Angebot und Nachfrage. Außerdem führt Plogmann Auftragsschlachtungen durch.

"Nahezu alle Tiere, die bei uns geschlachtet und verarbeitet werden, kommen von Betrieben im Umkreis von unter zehn Kilometern", erklärt er. "Ich habe Vertrauen zu den Landwirten und weiß, wie die Tiere gehalten wurden." So könne er Stresssituationen für die Tiere vermeiden, denn neben der artgerechten Haltung seien der Transport und vor allem die Betäubung und Tötung wichtige Faktoren für die Qualität des Fleisches.

Auch in Zukunft setzt Plogmann auf Handarbeit und Transparenz. "Wir haben einige Verarbeitungsschritte nach vorne verlegt, sodass die Kunden mehr davon sehen können", sagt er und zeigt auf einen Bereich hinter der Ladentheke. Und was ist die häufigste Frage von Kunden? Die Verkäuferinnen schauen sich fragend an - bis eine Kundin schmunzelt und stellvertretend antwortet: "Wir müssen nicht viel fragen, wir sind gut informiert und haben großes Vertrauen."