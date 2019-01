Hagen Das Kirmes-Eventzelt an der Alten Straße, dessen Premiere im vergangenen Jahr neben Lob für die gebotene Ausstattungsqualität auch für Kritik wegen der Lautstärke im Innern oder nicht realisierter Konzeptpunkte gesorgt hat, soll auch 2019 wieder an der Stelle stehen. Die „Arbeitsgruppe Märkte“ hat bei ihrem Treffen in der vergangenen Woche aber einige Änderungen für den nächsten Zelt-Einsatz empfohlen.

Am kommenden Dienstag, 22. Januar, steht das Thema jetzt auf der Tagesordnung des Ausschusses für Familien, Sport, Kultur und Tourismus. Dort war auch Ende Oktober die traditionelle Kirmesbilanz gezogen worden. Im Hinblick auf das Eventzelt „Querbeet-Hütte“, das auf dem ehemaligen Edeka-Parkplatz Alte Straße ein Anlaufpunkt vor allem für jüngere Kirmesbesucher war, wurde dabei von Ausschuss-Mitgliedern kritisch angemerkt, dass das Zelt leider nicht das erhoffte Treffpunkt-Angebot auch für ältere Kirmesbesucher gewesen sei. Diese Funktion habe aber der zuvor über viele Jahre an der Stelle platzierte „Münsterland“-Bierpavillon gehabt.

Besseres Beschallungskonzept

Die Querbeet-Hütte sei dagegen vor allem als Party-Location erfolgreich gewesen. Insbesondere habe es dort bereits in den Vorabendstunden eine viel zu laute Musikbeschallung durch die DJs gegeben. Auch das Programmangebot, das zum Beispiel eine Live-Band am Samstagabend sowie ein buntes Kinderprogramm am Sonntag vorsah, habe nicht gehalten, was im Vorfeld vom Betreiber angekündigt worden sei.

In der Arbeitsgruppe „Märkte“ sind daraufhin jetzt Chancen für künftige Verbesserungen beim Kirmes-Angebot diskutiert worden. Im Vorfeld hatte die Verwaltung die Gastronomen in der Gemeinde angeschrieben, um deren Interesse an einem Standort während der diesjährigen drei Kirmestage vom 28. bis 30. September abzufragen. Vier Gaststätten-Betreiber haben sich daraufhin im Hagener Rathaus gemeldet.

Für alle Interessenten ist von der Arbeitsgruppe auch ein fester Kirmes-Platz gefunden worden. Vorgeschlagen wird, neben der Querbeet-Hütte ein Festzelt an der Hüttenstraße/Ecke Mühlenweg und an der Alten Straße (Höhe Sport Kortlücke) sowie zwei Bier-Pavillons an der Dorfstraße und am Gibbenhoff vorzusehen. Die Lösung würde allen Betreibern auch Planungssicherheit für die kommenden Jahre geben. Außerdem soll der Münsterland-Treff im Bereich Dorfstraße zwischen Brinkhege und dem Restaurant Fachwerk ein Comeback feiern.

Statt Terrasse eine Alt-Hütte

Für das Eventzelt Alte Straße wird ein etwas verändertes Konzept vorgeschlagen. So soll eine moderne Technik dafür sorgen, dass die Beschallung vor allem auf den zentralen Bereich konzentriert wird. Außerdem wird empfohlen, dass die bisherige Außenterrasse wegfällt und stattdessen hier eine mit Tischen und Bänken ausgestattete alpenländische Alm-Hütte mit Speisenangebot errichtet wird, die Aufenthaltsqualität für ältere Besucher bietet.

Das Gesamtkonzept für 2019 soll jetzt am kommenden Dienstag im Familienausschuss abschließend beraten werden.