Osnabrück. In Hagen am Teutoburger Wald knallt es regelmäßig. Die Polizei ist sensibilisiert, weiß aber nicht, woher das fast allabendlich auftauchende Geräusch stammt.

Fast jeden Abend gehen die Anrufe bei der Polizei ein, sagt Ralph Gras, Leiter Einsatz- und Streifendienst in Georgsmarienhütte. Zu dieser Zeit schreckt ein einzelner Knall die Bürger auf. "Die meisten Anrufe stammen aus dem Gebiet der Osnabrücker Straße zwischen Holzhausen und Hagen."

Doch auch darüber hinaus sei der Knall gut zu hören, berichtet der Hagener Guido Meyer. "Seit zwei Wochen knallt es jeden Abend zwischen 20.45 und 21.15 Uhr so stark, dass die Erde etwas bebt. Dem ersten Knall folgen meist ein bis zwei weniger laute." Seine Frau hat für die Facebook-Gruppe "Was gibts neues in Hagen a.T.W" extra eine Karte erstellt, in der sie die Orte eingetragen hat, in denen der Knall gut zu hören war.

"Es haben sich aber auch Leute aus Oesede und Alt-Hütte gemeldet, die durch das Geräusch aufgeschreckt wurden. Das erste Mal seit Neujahr nicht geknallt hat es am vergangenen Sonntag, so Meyer. Vielleicht ist die Serie nun auch vorbei.



Böller, Explosion oder Flugzeug?

Doch ihre Ursache ist bislang unbekannt. "Der Knall hört sich an wie ein extrem lauter Böller, ein sogenannter Polen-Böller", so Polizist Ralph Gras. Guido Meyer findet hingegen, dass der Knall anders klingt, "eher wie eine Explosion". Einig sind sich beide, dass er nicht klingt, wie wenn ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht. In der Vergangenheit hatten dieses Geräusch immer mal wieder die Bürger in der Region aufgeschreckt.

Überschallflüge unwahrscheinlich



Ein Sprecher der Luftwaffe hält es jedoch für "ausgeschlossen", dass Flugzeuge der deutschen Luftwaffe diesen regelmäßig am Abend zu hörenden Knall ausgelöst haben. Zum einen, weil kaum nach 20 Uhr oder an Feiertagen geflogen wird. Darüber hinaus sei ein derartiger Knall in einem noch weiteren Umkreis gut hörbar.

Wie entsteht ein Überschallknall? Wenn beispielsweise Eurofighter-Piloten den Schubhebel in Richtung mehr Schub bewegen, lassen sie umgerechnet bis zu 156.000 Pferdestärken von der Leine. Kurze Zeit später durchbricht der Jet auf dem Weg zur Höchstgeschwindigkeit die Schallmauer. Das ist in einem weitem Umkreis deutlich zu hören. Das Wort „Knall“ trifft es aber zumindest physikalisch nicht ganz genau: An Spitze und Heck des Jets entstehen bei einem Überschallflug kegelförmige Stoßwellen, die wie Schleppen mitgezogen werden. Dort, wo die Druckwelle gerade den Boden berührt, knallt es. Bei großen oder weit entfernten Fliegern hört man beide Stoßwellen auch als Doppelknall. (wie)

Eine Anfrage unserer Redaktion beim Luftfahrtamt der Bundeswehr – das auch Manöver ausländischer Heere nachvollziehen kann – blieb bislang unbeantwortet.

Was oder wer in und um Hagen knallt, bleibt bis dahin unbekannt. "Wir haben unsere Streifenfahrer für das Thema sensibilisiert", so Ralph Gras. Und Guido Meyers Frau wird ebenfalls weiter die Straßen und Orte in ihre Karte eintragen, in denen der Knall zu hören ist.