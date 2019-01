Hagen. In der gesamten Region Osnabrück ist die Grünkohl-Saison ist in vollem Gange. Schon längst hat das Wintergemüse sein angestaubtes Image als Arme-Leute-Essen abgelegt und ist angesagter denn je. Gemüsebauer Franz-Josef Niedernostheide aus Hagen am Teutoburger Wald verrät, wie Grünkohl seinen typischen Geschmack entwickelt – und warum er so gesund ist.

"Die Nachfrage nach Grünkohl ist in den vergangenen Jahren gestiegen", sagt Franz-Josef Niedernostheide. Dabei sei das Trendgemüse natürlich nicht neu, sondern habe ganz im Gegenteil eine lange Geschichte. Ursprünglich stammt das robuste Gewächs aus Südeuropa und wurde schon in der Antike von Griechen und Römern kultiviert, erklärt der Hagener Gemüsebauer.

Was Grünkohl-Fans freuen wird: Die traditionsreiche Pflanze ist sehr gesund. Kaum eine andere Gemüsesorte enthält so viel Vitamin C. Außerdem liefert Grünkohl viel Calcium und Eisen. Es verdient also das Marketing-Siegel "Superfood", das normalerweise eher mit exotischen Lebensmitteln wie Quinoa oder der Acai-Beere in Verbindung gebracht wird.

Ernteeinbußen durch Trockenheit

Niedernostheide baut den Kohl-Klassiker seit 40 Jahren an - mittlerweile als einer der letzten in der Region Osnabrück. "1200 Hektar Grünkohl gibt es in Deutschland, davon 400 in Norddeutschland", sagt er. Einen halben Hektar davon bewirtschaftet der Landwirt am Knippel in Hagen.

Die große Trockenheit des vergangenen Jahres habe den Anbau der "Palme des Nordens" dieses Mal schwieriger und aufwändiger gemacht. Aber Niedernostheide wusste sich zu helfen.



Erstmalig Bewässerung

Nachdem der Grünkohl im Gewächshaus ausgesät und vorgezogen wurde, pflanzte Niedernostheide die Setzlinge erst im August auf dem Acker aus, um die jungen Pflanzen möglichst lange vor der Dürre zu schützen. In der Folgezeit musste er den Grünkohl dennoch bewässern – erstmalig seit 40 Jahren. "Die Trockenheit hat zu Ernteeinbußen von rund 30 Prozent geführt", bilanziert der Gemüsebauer. Durch Preissteigerungen von 30 bis 40 Prozent bekommen das auch die Kunden zu spüren.

Kälte entscheidend für Geschmack

Passend zur Ernte konnte Niedernostheide jedoch aufatmen. Der Niederschlag und auch die kühlen Temperaturen, die für den Geschmack des Wintergemüses entscheidend sind, kamen rechtzeitig. Die weit verbreitete Annahme, Grünkohl solle erst nach dem ersten Frost geerntet werden, schränkt Niedernostheide allerdings etwas ein. Der Grünkohl brauche tatsächlich länger anhaltende kalte Temperaturen, da diese die Produktion von Bitterstoffen stoppten und für einen höheren Zuckergehalt in der Pflanze sorgten. Das führe schließlich zu einem leicht süßlichen Geschmack. Mittlerweile gebe es aber auch Sorten, die durch Züchtung von vornherein einen höheren Zuckeranteil aufwiesen – auch ohne Frost.

Frisch vom Feld



Noch bis Februar wird das Kohlgemüse in Hagen geerntet. Dazu werden die krausen Blätter in Handarbeit von den Stielen abgestreift und anschließend in Beuteln portioniert. Innerhalb weniger Tage geht der Grünkohl dann auf dem Wochenmarkt, in regionalen Supermärkten oder direkt im Hofladen auf dem Gemüsebetrieb in den Verkauf. Über diese Wege vermarktet Niedernostheide auch viele andere Feldfrüchte, die er auf seinen Flächen in Hagen erzeugt, darunter Chinakohl, Wirsing, Rotkohl, Kohlrabi, Blumenkohl, Kopfsalat und Feldsalat.

Und wie schmeckt Grünkohl dem Gemüsebauern am besten? "Als Eintopf oder geschmort", sagt Niedernostheide prompt. Am besten in Kombination mit einer geräucherten Mettwurst und abgeschmeckt mit etwas Gänseschmalz. Na dann: Mahlzeit!