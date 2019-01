Hagen/Hasbergen Zumindest in der Nacht fallen die Temperaturen inzwischen gelegentlich unter den Gefrierpunkt. Wenn es friert – und vielleicht irgendwann auch schneit – bedeutet das nicht nur für Bauhofmitarbeiter Mehrarbeit. Das Räumen von Schnee und Eis auf Bürgersteigen ist in der Regel Bürgerpflicht.

Wer Genaues wissen will, dem steht ein Ausflug in die wunderbare Welt des Ortsrechts bevor. In Hasbergen trägt die entsprechende Vorschrift den etwas martialischen Titel „Gefahrenabwehrverordnung zum Schutze der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“.

Fünf Absätze

Darin ist in 20 Paragrafen so ziemlich alles geregelt, was zu Differenzen im friedlichen Miteinander der Hasberger Bürger führen könnte: von der Werbung über das Reinigen und Reparieren von Fahrzeugen und die Wahrung der Nacht- und Mittagsruhe bis hin zum Anbringen von Hausnummern. Und eben auch der Winterdienst, dem die Hasberger Verordnung den Paragrafen 16 mit immerhin fünf Absätzen widmet.

Die Quintessenz: Jeder räume vor seiner Tür. Danach sind die Anlieger verpflichtet, die Gehwege und die gemeinsamen Geh- und Radwege mit einer geringeren Breite von 1,50 m ganz, die übrigen mindestens in einer Breite von 1,50 Meter bei Schneefall zu räumen und bei Winterglätte zu streuen.

Salz nur im Ausnahmefall

Glück für die, die keinen Gehweg an ihrer Straße haben? Nein, auch hier müssen die Anlieger zumindest einen Seitenstreifen räumen. Und wohin mit dem Schnee? „Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges bzw. Geh- und Radweges so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr hierdurch nicht mehr als vermeidbar gefährdet oder behindert wird. Falls dies nicht möglich ist, ist der Schnee auf dem angrenzenden Grundstück zu lagern.“

Auch wenn in Märkten die Salzsäcke locken: Für das Streuen – so sieht es die Verordnung vor – sollen nur abstumpfende Mittel wie Splitt oder Sand oder „andere geeignete umweltverträgliche Stoffe“ verwendet werden. Immerhin, in „klimatischen Ausnahmefällen“ oder an besonders gefährlichen Stellen dürfen auch die Bürger zum Streusalz greifen.

Bliebe die Frage nach den Räumzeiten. Ab 7 Uhr müssen die Gehwege in Hasbergen werktags geräumt sein, bis 20 Uhr ist bei Bedarf erneut zu räumen. An Sonn- und Feiertagen müssen die Wege erst ab 9 Uhr frei sein.

Anzeige Anzeige

Manchmal muss die Kommune an die Räumpflicht erinnern

Und falls ein Bürger seiner Pflicht nicht nachkommt? Das kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden. Zumindest theoretisch: In Hasbergen sei es zumindest in den vergangenen Jahren dazu nicht gekommen, so Bürgermeister Holger Elixmann, allerdings seien einige Bürger vom Ordnungsamt auf ihre Räumpflicht hingewiesen worden.

In Hagen ist die Räumpflicht in weiten Teilen wortgleich in der „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung geregelt“. Allerdings endet die winterliche Räumpflicht in Hagen schon um 19.30 Uhr, dafür wird am Sonntag kein Spätaufsteher-Rabatt gewährt.

Mieter oder Vermieter?

Und auch in Hagen darf Streusalz nur an besonders gefährlichen Stellen und in Ausnahmefällen eingesetzt werden oder „wenn mit anderen Mitteln und zumutbarem Aufwand die Glätte nicht ausreichend beseitigt werden kann“.

Zuständig für den Winterdienst ist in der Regel der Hausbesitzer, der diese Pflicht aber oft an die Mieter weitergibt.