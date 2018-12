Holzunterstand an Garage in Hagen-Gellenbeck brennt CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr Niedermark in Hagen musste am frühen Morgen ausrücken. Ein Holzunterstand in der Staufenbergstraße ist in Brand geraten. Foto: Thomas Rethmann

Hagen. Ein Feuer ist in der Nacht zum 2. Weihnachtstag um 4 Uhr in der Staufenbergstraße in Hagen-Gellenbeck ausgebrochen. Aufmerksame Bürger haben die Feuerwehr alarmiert.