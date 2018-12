Hagen . Wie Weihnachten duftet, das weiß man im Allgemeinen: nach Lebkuchen, Spekulatius, Pfeffernüssen und Punsch. Aber wie denn Weihnachten klingt, diese Frage ist schon schwerer zu beantworten. Die Jungen Max und Paul machten sich im Weihnachts-Musical der Grundschule St. Martin auf den Weg, die Antwort darauf zu finden.

Um diese Frage beantworten zu können, muss man schon in die Zeit reisen, in der sich die Heilige Geschichte zugetragen hat. Das wird Max (Eli Gutsche) und Paul (Linus Brinkmann) schnell klar. Und deshalb schauen sie sich die Sache mal genauer an. Sie werden Zeugen der Weihnachtsgeschichte, angefangen von der Volkszählung in Bethlehem, der Herbergssuche von Maria (Theresa Wemhoff) und Josef (Viktor Magel) und schließlich der Geburt des Jesuskindes, dem die Hirten, die Engel und die drei Könige huldigen.

Diese Dinge sind nur allzu bekannt, aber wie klingt Weihnachten denn nun? Das beantworteten die vielen Darsteller in der knappen Stunde auf der Bühne der Sporthalle der Martinsschule auf ihre Weise – Weihnachten klingt nach Singen und nach Glöckchenklang. Mit großer Hingabe und unglaublich engagiert gaben die fast 60 Akteure einen Vorgeschmack auf das Fest. Ihnen war die eigene Begeisterung anzumerken, als sie in ihren schönen Kostümen Lieder wie „Glocken klingen“, „Komm mit nach Bethlehem“, „Hirten wacht in der Nacht“ und schließlich „Gloria klingt es hell“ sangen oder mit Instrumenten den musikalischen Rahmen herstellen.

Gerade einmal sechs Wochen Zeit hatten die 31 Schüler aus der Chor- und die 26 aus der Theater-AG in diesem Jahr gehabt, um das Kinder-Musical einzustudieren. Grund dafür war die Erkrankung gleich mehrerer Lehrer, doch Christine Altevogt hatte sich davon nicht entmutigen lassen. Die Dozentin der Jugendmusikschule arbeitet seit Jahren an der Schule und wusste vom Potential der Kinder, so dass ihr selbst diese kurze Zeit reichte. Herausgekommen war ein mitreißendes Singspiel, dass auch die vielen Zuschauer in der fast vollen Turnhalle in Begeisterung versetzte. Minutenlang wurde geklatscht und anerkennend mit den Füßen auf Boden gestampft. Und auch Altevogt zeigte sich begeistert und regte, nachdem der letzte Ton verklungen war, stolz den erhobenen Daumen in Richtung Darsteller und Musiker.

Bevor es für alle dann endlich in die Ferien ging, rief Schulleiter Martin Hobelmann sie zum gemeinsamen Singen auf, eine Tradition in der Grundschule. Aus mehr als 250 Kehlen klang das Lied „Endlich brennen wieder Kerzen“ und Weihnachten war plötzlich ganz nah.