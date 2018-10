Hagen Ein einziges Wort ruft Ton Koopman vor der Zugabe durch die Kirche: „Bach“. Und wie es sich anhört, versieht er diesen Namen mit mindestens drei Ausrufezeichen.

Typisch für Koopman, der mit 74 zwar nicht mehr der Jüngste ist, aber offenbar noch immer voller Unruhe und Energie steckt. Reichlich Energie sogar: Permanent treibt er die Musik von seinem Cembalo aus stark voran, und wenn dabei im Eifer des Gefechts mal ein Akkord etwas verrutscht, kümmert ihn das offenbar wenig.

Sein Cembalo ist das einzige, dass man sogar ab und zu beben sieht, wenn er es traktiert. Drei weitere Cembali daneben bleiben ruhig stehen. Ton Koopman nämlich hat mit Tini Mathot, Patrizia Marisaldi und Edoardo Valorz drei Kollegen mitgebracht, die alle ihre jeweilige Karriere verfolgen, allerdings eine Gemeinsamkeit haben: Sie sind Koopmans Ex-Schüler, spielen aber gelassener und eleganter als er. Gemeinsam mit fünf Streichern des Amsterdamer Barockorchesters bringen sie Konzerte von Bach und Vivaldi für mehrere Cembali zu Gehör.

Rasentes Tastenspiel

Fünf Streicher seien für die Balance ausreichend, meinte Ton Koopman im Vorgespräch, tatsächlich ist es so, dass die Streicher sich in der ehemaligen Kirche Hagen zwar relativ mühelos behaupten können, die Cembali aber schon recht dominant sind. Allerdings ist der Beitrag des Orchesters in diesen Werken meist auch eher bescheiden, die Cembali stehen dagegen schon sehr im Zentrum.

Wenn in Sequenzen drei oder vier Cembali gemeinsam trillern, ist das schon ein witziger Effekt, überhaupt ist der Klang dann doch ziemlich kräftig. Und Ton Koopmans forsche Art entfaltet eine Wirkung, der man sich kaum entziehen kann. Wenn er etwa in den Ecksätzen etwa des Konzerts d-moll BWV 1063 das Gaspedal wieder mal voll durch tritt, fliegen die Finger der Cembalisten rasant über die Tasten, auch wenn man das leider nur hören und nicht sehen kann.

Sternstunden im Osnabrücker Land

Sowohl Ton Koopman im Vorgespräch als auch Veranstalter Herbert Vieth vor dem Konzert verwenden Anglizismen: Easy Listening und Cembalo-Happening. Und es stimmt schon, es ist wirklich ein Ereignis mit Musik, die Spaß macht. Das spiegelt sich denn auch dadurch wider, dass bei so prominenten Musikern das Konzert restlos ausverkauft ist.

Für die Ausgabe, die mit Ton Koopmans Konzert am Mittwoch zu Ende ging, gilt das ganz sicher. Namen wie Christina Pluhar mit ihren Ensemble L’Arpeggiata oder Vater und Sohn Prégardien mit Michael Gees am Flügel können sich hören lassen. Für wahrhaftige musikalische Sternstunden im Osnabrücker Land sorgten auch viele weitere Künstler wie das katalanische Ensemble Le Tendre Amour mit der bezaubernden

Anzeige Anzeige

Sängerin Aurora Pena und einer sehr eigenwilligen Wiederbelebung des völlig vergessenen Komponisten Christiano Giuseppe Lidarti, Wolfgang Katschners Berliner Lautten Compagney mit der Sopranistin Dorothee Mields und originell interpretierter englischer Musik von Purcell und seinen Zeitgenossen oder der Geiger Gunar Letzbor mit Ars Antiqua Austria und ihrer spannenden Sicht auf die für das Barockzeitalter ungewöhnlichen Musik Heinrich Ignaz Franz Bibers. Vieths Festival Musica Viva beweist somit: Die sogenannte Alte Musik hat jede Menge Potential, ist vielseitig, lebendig, überraschend.