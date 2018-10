Hagen. Eine aufmerksame Nachbarin hat in Hagen am Dienstagmorgen einen Einbrecher verscheucht.

In der Straße In den Fleeten hatte die 49-Jährige gegen 10.55 Uhr zwei etwa 50 bis 55 Jahre alte Männer beobachtet, die sich an der Terrassentür eines Wohnhauses zu schaffen machten. Als die beiden Täter die Nachbarin erblickten, flohen sie in Richtung Natruper Straße.

Die Zeugin beschrieb die Männer wie folgt: Ein Mann hat normale Statur und ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte eine Glatze mit einem kurzen hellen Haarkranz und war mit einer hellen Stoffjacke bekleidet. Der zweite Mann ist etwa 1,75 bis 1,78 Meter groß mit normaler Statur, er hatte zur Tatzeit kurzes dunkles (leicht krauses) Haar. Bekleidet war er mit einer karierten Jacke oder einem Holzfällerhemd, das er offen trug. Außerdem hatte er einen Stoff- oder Jutebeutel bei sich.

Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.