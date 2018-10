Hagen. Hagen ist die Kirschgemeinde - und als solche bietet sie auch Produkte aus heimischen Kirschen an. Jenny Menkhaus und Anja Oetmann-Mennen erklären, was es mit den Marmeladen, Chutneys und Likören made in Hagen auf sich hat und wie diese Angebote für Nachhaltigkeit und Vielfalt werben.

"Der damalige Touristikverein hatte angefangen, Produkte aus Hagener Kirschen herzustellen", erklärt Jenny Menkhaus, Wirtschaftsförderin bei der Gemeinde Hagen. "Der Verein hat das Projekt aber irgendwann an die Gemeinde übergeben - und wir haben das dann ein wenig auf die Spitze getrieben und angefangen, sortenreine Produkte herzustellen." Es handele sich also nicht bloß etwa um Kirschmarmelade aus Hagen, sondern um Kirschmarmelade, die aus einer bestimmten Sorte hergestellt wurde. "Je nach Erntejahr haben wir sechs bis 14 verschiedene Marmeladensorten in kleinen Mengen", erklärt Menkhaus. "Da muss man dann zuschlagen. Denn wenn die weg sind, sind sie weg. Außerdem gibt es auch sortenreine Chutneys."

100 Prozent Hagener Kirschen

Der Likör hingegen sei nicht sortenrein. "Da werden 60 bis 70 Kilo Kirschen von unseren Bäumen verwendet, in der Regel dunkle." Die bringen sie in die Drohner Edelbrennerei nach Stemwede. Die Brennerei stelle ein "ganz reines Produkt" her, ohne Zusatzstoffe. "Da ist zu 100 Prozent Hagener Kirsche drin. Das ist ein Produkt, das ausschließlich hier in Hagen erhältlich ist. Das gibt es nur im Rathaus und im Hofladen Ehrenbrink-Brockmeyer." Es gebe zwar auch einen kommerziellen Hagener Likör, der sei jedoch ein Industrieprodukt ohne Hagener Kirschen. "Unser Likör ist bei vielen Hagenern als besonderes Mitbringsel beliebt, denn man kriegt ihn nirgendwo anders. Und auch die gelben Kirschmarmeladen wurden uns zuletzt auf der Landesgartenschau völlig aus den Händen gerissen."

Die Kirschen dafür stammen von den Bäumen in der Kirschgemeinde. Einige werden von Hagener Baumbesitzern angekauft. "Fürs Chutney nehmen wir immer Knorpelkirschen", erklärt Agrarwissenschaftlerin Anja Oetmann-Mennen, die sich mit Menkhaus und weiteren ehrenamtlichen Helfern den Hagener Kirschen widmet. "Das kocht zwei Stunden, da braucht man eine festere Kirsche."

Kirschernte sehr gut gelaufen

Die Kirschernte sei dieses Jahr außerordentlich gut gelaufen. "Es sind bestimmt Tonnen von Kirschen. Vor allem das warme Frühjahr war gut, es gab keinen Frost in der Blüte", sagt Oetmann-Mennen. "Und wir hatten das Glück, dass die Kirschreife noch vor der großen Trockenheit war." Jetzt gerade befindet sich die Gemeinde mitten im Produktionsprozess. "Die Chutneys und die Marmeladen sind fertig und auf den Likör warten wir noch."

Nachhaltigkeit und Vielfalt

Es geht bei der Herstellung der Produkte, wie auch beim Erstellen der Kirschgenbank, um Nachhaltigkeit und Vielfalt. "Diese sortenreinen Produkte helfen ungemein, dass man über diese Themen einmal nachdenkt", findet Menkhaus. "Es gibt eben mehr als bloß zwei Sorten Kirschen - es gibt mehr als 1000 Süßkirschsorten." Nach den vielen Lebensmittelskandalen, die in jüngerer Vergangenheit publik wurden, ist sich Menkhaus sicher, dass bei der Bevölkerung jetzt ein Bewusstsein für reine und nachhaltige Lebensmittel entstehe. "Ich glaube, die Leute merken inzwischen, dass man im Dezember keine Erdbeeren aus Puerto Rico essen muss und was das alles überhaupt für Auswirkungen auf die Umwelt hat."