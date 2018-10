Hagen. Seit mehr als vier Jahrzehnten sammeln die Kolpingsfamilien St. Martinus Hagen und Mariä Himmelfahrt Gellenbeck Altkleider für den guten Zweck. Am Samstag machen sich die Mitglieder wieder auf den Weg um Bekleidung, Wäsche und Gardinen in Empfang zu nehmen.

Wie Organisator Carl Hehmann auf Nachfrage mitteilte, starten die Kolpingsfamilien bereits um acht Uhr am Samstagmorgen. Rund 25 Männer und Frauen werden dann die Straßen der Ober- und Niedermark abfahren, um aussortierte Artikel abzuholen.

Um einen reibungslosen Ablauf der Aktion zu gewährleisten, bat Hehmann darum, dass die zur Verfügung gestellte Kleidung oder Wäsche in regensicherer Verpackung an die Straße gestellt werde. An diesem Wochenende sind die Kolpingsfamilien mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Diese sind deutlich gekennzeichnet.

15 Tonnen Altkleider gesammelt

Ob bei dieser Sammlung die Mengen der Vorjahre erreicht werden, konnte Hehmann nicht sagen. „Im Schnitt kamen bis zu 15 Tonnen Altkleider zusammen.“ Diese werden im Anschluss an die Abholung sortiert und an eine Recyclingfirma weiter gereicht. Dieses Unternehmen steht laut Hehmann unter der Führung des Kolpingwerkes Deutschland.

Für die abgegebenen Materialien erhalten die Kolpingsfamilien der Kirschgemeinde pro Tonne einen festen Betrag. Der Erlös fließt diesmal in die karitative Arbeit des Kolpingwerkes in Hagen ein.

Unberechtigtes Abholen ist Diebstahl

Weil in der Vergangenheit schon einmal Säcke, die für die Sammlung bestimmt waren, gestohlen wurden, wies der Sprecher der Kolpingsfamilie St. Martinus Hagen, Werner Obermeyer, in einer Mitteilung darauf hin, dass das unberechtigte Abholen einer Spende strafbar sei. Allerdings habe es laut Hehmann solche Vorfälle in jüngster Zeit nicht mehr gegeben.

Für den Fall, dass Tüten stehen blieben, könnten sich Bürger für die Kolpingsfamilie St. Martinus Hagen bei Frank Höckerschmidt unter 05401/98203 oder für die Kolpingsfamilie Mariä Himmelfahrt Gellenbeck bei Carl Hehmann unter 05405/7392 melden. Das Ende der diesjährigen Herbstsammelaktion ist gegen 12 Uhr geplant.