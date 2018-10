Hagen. Ton Koopman, drei weitere Cembalisten und fünf Streicher des Amsterdam Baroque Orchestra kommen am Mittwoch mit Werken von Bach und Vivaldi in die ehemalige Kirche Hagen.

„Ich freue mich darauf, wieder bei Musica Viva zu sein, denn Herbert kenne ich schon viele, viele Jahre“, sagt Ton Koopman. Herbert Vieth hatte ihn zuletzt 2015 zu Gast, mit seiner Frau Tini Mathot spielte der Chef des Amsterdam Baroque Orchestra damals an zwei Cembali Bachs komplexes, polyfones Meisterwerk, die „Kunst der Fuge“. Nun kehrt er zurück, wieder mit Bach, aber diesmal „easy listening“, wie er im Vorgespräch sagt. Nicht nur zwei, sondern gleich vier Cembali hat er diesmal dabei, auf dem Programm stehen einige der Konzerte für mehrere Cembali, von denen Koopman annimmt, dass Bach sie für sich und seine Söhne geschrieben haben könnte.

Bearbeitungen sind offenbar alle diese Werke, aber nur in einem Fall, dem Konzert für vier Cembali und Orchester BVW 1065, ist die Vorlage überliefert: Das Original ist ein Konzert Vivaldis. „Es ist immer viel Arbeit, dieses Konzert zu spielen. Es sind sieben Minuten Musik, und vier Cembali zu stimmen dauert eine Stunde oder mehr.“ Also hat Koopman sich Bach zum Vorbild genommen und bislang drei weitere Konzerte Vivaldis bearbeitet, im Original für vier Violinen. Zwei davon bilden, zusammen mit der Bearbeitung Bachs, die zweite Konzerthälfte. „Bach kann natürlich immer alles besser, ich versuche nicht, Bach ebenbürtig zu sein, aber jedenfalls macht es Spaß. Und einen Abend mit vier Cembali wird man nicht so oft wieder erleben.“ Seine Bearbeitungen erklingen in Hagen als Deutschland-Premiere. Begleitet werden die Cembalisten von nur fünf Streichern aus dem Amsterdam Baroque Orchestra, wegen der Balance, wie Koopman sagt: „Das Cembalo ist ja kein lautes Instrument.“

Im kommenden Jahr feiert das von Koopman gegründete Orchester übrigens sein 40-jähriges Bestehen, Koopman selbst wird 75. Gefeiert wird das mit einem Konzert in Amsterdam, bei dem natürlich Bach auf dem Programm steht. Allerdings nicht nur, hinzu kommt ein Komponist, von dem Ton Koopman sagt: „Solche Sachen mache ich eigentlich selten oder nie, aber ich wollte es schon seit Jahren mal machen.“ Der Name des Komponisten: Johannes Brahms.

Ton Koopmann, Mittwoch, 20 Uhr, Ehemalige Kirche, Hagen. Kartentelefon: 05401/ 35108.