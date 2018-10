Hagen. Die Perle von Filsen, die Weilheimer Riesen oder das Witzenhäuser Ochsenherz: In Hagen wird die Kirsche gerettet. Eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer kümmert sich dort um den Aufbau einer Kirschgenbank, um alte Sorten zu erhalten und ihre Vielfalt zu sichern.

Seelenruhig grast ein Schaf auf einer Wiese unweit des Hagener Rathauses. Gemeinsam mit seiner Herde steht es dort aus gutem Grund: Würde jemand die Wiese, so wie früher, mit einem Traktor mit Mähwerk bearbeiten, liefe er Gefahr, die vielen, immer größer werdenden Bäume, die dort wachsen, zu beschädigen. Und dies gilt es unbedingt zu vermeiden. Denn diese Wiese befindet sich am Hagener Kirschlehrpfad und ist Teil einer Genbank für Kirschen, für die auf rund 400 Bäumen circa 200 bis 250 Kirschsorten wachsen sollen.



Jenny Menkhaus, Wirtschaftsförderin bei der Gemeinde Hagen, und Agrarwissenschaftlerin Anja Oetmann-Mennen kümmern sich mit weiteren ehrenamtlichen Helfern darum, dass in Hagen vergessene Kirschsorten erhalten bleiben. "Die Sortenvielfalt wird immer geringer", sagt Oetmann-Mennen. "Vor 100 Jahren gab es noch deutlich mehr Landsorten, doch diese sind durch die Zucht zurückgegangen. Denn die Leute wollen die Einheitskirsche: rot, groß, knackig und lang haltbar. Also bauen die Obstbauer diese an, die sind eben ertragreicher."





Die alten Sorten, die in Hagen wieder angebaut werden - und kuriose Namen tragen wie etwa Dolleseppler, Geisepitter, Kronprinz von Hannover, Große Prinzessin oder Schwarze Knorpelkirsche - entsprechen nicht unbedingt der geschmacklichen Norm jener Kirschen, die es im Supermarkt zu erwerben gibt. Einige sind außerdem nicht lange haltbar und werden nach dem Pflücken schnell braun. Doch es lohnt sich, sie zu bewahren. Nicht nur, weil sich einige von ihnen eingekocht gut als Marmelade, Chutney oder als Likör machen, obwohl sie pur verzehrt auch bitter schmecken können, sondern auch, weil in ihnen laut Oetmann-Mennen Potenzial lauern könnte: "Wir müssen das noch prüfen lassen, aber die Inhaltsstoffe in den alten Kirschsorten sind sicherlich ganz anders als die der modernen Sorten. Kirschen-Allergiker vertragen die alten Sorten häufig besser. Es kann durchaus sein, dass darin Resistenzen gefunden werden können - vielleicht brauchen wir diese Eigenschaften irgendwann mal wieder. Letztlich ist es eine Vorsorge für die kommenden Generationen." Menkhaus pflichtet ihr bei: "Wer weiß, was wir in diesen Sorten für Eigenschaften finden können. Und wenn es die Kirschen irgendwann nicht mehr gibt, ist diese Chance vertan."

Angefangen hat das alles im Jahr 2007. Das Julius Kühn-Institut (JKI) in Dresden, das auch für viele andere Obstsorten zuständig ist, hatte begonnen, eine Kirschgenbank zu erstellen, um vergessene Arten neu zu entdecken, aufzulisten, zu klassifizieren und zu ihrer Erhaltung beizutragen. In Dresden war, so Oetmann-Mennen, aber irgendwann nicht mehr genug Platz. Also beschloss das JKI, das Projekt teilweise auszulagern. Sieben Erhaltungsstandorte gibt es für die Kirschengenbank. Einer davon ist Hagen: die Kirschgemeinde, wo fruchtbare Böden für die roten Früchte zu finden sind und in der auch immer noch einige alte Sorten an den Bäumen wachsen. Sie müssen nur entdeckt werden.





"In Hagen wachsen alleine acht Sorten, die als ausgestorben galten", sagt Menkhaus. "Die haben wir quasi im letzten Moment noch gerettet." Hagen war in früheren Zeiten der Obstlieferant für Osnabrück und Münster. Diese Bäume stehen zum Teil noch heute verstreut auf Höfen und Wiesen. Im Jahr 2000 beschloss der damalige Touristikverein, insbesondere Edgar Klinger und Paul Ludwig Buller, sich die Kirschen, die in der Gemeinde verstreut wachsen, genauer anzusehen. "Es wurde geschaut: Wie heißen die? Wie schmecken die? Wofür kann man die benutzen und was steht hier überhaupt?", fasst Oetmann-Mennen zusammen. Dies war der erste Anstoß für die Wiederbelebung der Süßkirsche in Hagen.



"Weil es zu Hagen passt"

Heute gibt es zahlreiche Nachpflanzaktionen – der Heimatverein und die AG Natur und Umwelt sind sehr aktiv im Beleben der Streuobstwiesen. "Auch die Gemeinde verschenkt jetzt zum dritten Mal Bäume alter Süßkirschsorten an Privatpersonen, damit diese wieder auf Wiesen und in Gärten gepflanzt werden können", erklärt Menkhaus. Im Bereich der Genbankpflanzung stehen nahezu 400 Bäume. Viele davon waren Teil einer Baumsammlung vom Pomologen-Verein - einem Verein von Obstkundlern, die damals eine neue Heimat suchte. Zwischen 2004 und 2012 wurden diese Bäume hergeholt und von ehrenamtlichen Helfern gepflanzt. "Und so hat sich das dann nach und nach mit der Genbank und allem weiteren entwickelt."

"Die Bäume sind noch nicht alle bestimmt. Das ist nicht ganz einfach, weil der Baum ein Mindestalter haben muss. Man muss die Früchte und den passenden Experten dafür haben. Am Schluss gibt es noch eine molekularbiologische Bestätigungsuntersuchung", erklärt Menkhaus. "Es ist schon umfangreich, sicherzustellen, dass die Sorte auch die ist, die wir meinen. Wenn es aber klar ist, wird der Baum gesiegelt und gestempelt - und dann haben wir die Aufgabe, diesen Baum zu hegen und zu pflegen und die Sorte zu vermehren." Bäume, deren Kirschsorte bestimmt wurde, werden am Kirschlehrpfad mit einem Namensschild versehen.





Jährlich werden die Bäume gesundheitlich untersucht und geschnitten. "Und dann werden Reiser verteilt", sagt Menkhaus. "Das ist das eigentliche Ziel der Arbeit: Über das Reiserschneiden vermehrt man die Sorten wieder. Man schneidet einen Trieb von einem Zweig ab, das sind meistens zweijährige Triebe mit Wachstumspotenzial. Jemand aus der Baumschule setzt diesen auf einen kleinen Kirschbaum auf und dann wächst der Baum fortan mit dieser Sorte weiter." Der Reiserschnitt wird im Winter gemacht, zwischen der Ernte und der Saison. Das Reiserverfahren ist zuverlässiger, als einfach einen Kirschkern zu säen. Dann wachse laut Menkhaus zwar auch ein Kirschbaum - aber nicht unbedingt der gewünschte. "Da die Bienen ja von Blüte zu Blüte fliegen, trägt jeder Kirschkern eine andere genetische Information in sich."

Für den Hausgebrauch geeignet

Die Datenbank des JKI kann online unter deutsche-genbank-obst.de eingesehen werden. Dort können auch Baumschulen Bestellungen tätigen, um die alten Sorten zu vermehren. "Es ist aber keine Sammlung für den praktischen Anbau", sagt Oetmann-Mennen. "Viele Obstbauer werden mit diesen Sorten nichts anfangen können."

Die Kirschen sind für die Hagener Bürger durchaus zum Probieren gedacht, um sie auf das Projekt aufmerksam zu machen. Deshalb pflücken Oetmann-Mennen und ihre ehrenamtlichen Mithelfer auch nur die Kirschen aus den oberen Teilen des Baumes. Was vom Boden aus erreichbar ist, wird hängen gelassen. "Aber sie müssen vorsichtig sein, weil die Bäume am Kirschlehrpfad zum Teil die letzten ihrer Sorte sind. Wenn man da die Äste abbricht, gibt es keine Reiser mehr", erklärt Menkhaus. "Die Bäume sind aber nicht für eine Massenernte mit Eimer und Tüten gedacht", fügt Oetmann-Mennen an.