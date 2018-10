Freute sich über den lebhaften Vortrag von Schwester Marca (l.) und Schwester Hildeburg (r.): Martina Bolke, Sprecherin der Seniorengruppe St. Martinus Hagen. Foto: Gudrun Schmiesing

Hagen Man bewegt sich mit dem Boot fort, klettert zu den auf Stelzen gebauten Hütten der Einheimischen hinauf und schläft in Hängematten. Das hört sich wie ein Abenteuerurlaub an, für Schwester Marca und Schwester Hildeburg aus Hagen war es Teil des Alltags. Bei einem Diavortrag im Klöntreff der Senioren im Sankt Martinus Pfarrheim sprachen die beiden Franziskanerinnen über ihren Einsatz in der Mission und Entwicklungshilfe in Brasilien.