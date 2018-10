Hagen. Das Schlachtefest der KAB Hagen ist zu einer Institution geworden. Es begann allerdings auf wesentlich kleinerer Flamme. Ein Rückblick auf zweieinhalb Jahrzehnte Gaumenschmaus für den guten Zweck.

Kirchliche Vereine und Verbände sind Säulen einer jeden Kirchengemeinde. Sie zeichnen verantwortlich für Veranstaltungen und Projekte, die das Gemeindeleben bereichern. Zu ihnen gehört in Hagen auch die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung KAB.



Seit 1983 bemüht sich die Hagener KAB um Spenden für das verbandseigene Hilfsnotwerk, die für Projekte in den Entwicklungsländern bestimmt sind. Dabei geht es zum Beispiel um Frauenbildungsstätten in Zaire oder Lehrwerkseinrichtungen in Nicaragua. Nach dem Motto „Teilen und Beteiligen“ organisiert die KAB der Kirschgemeinde Jahr für Jahr Aktionen, um einen möglichst namhaften Betrag überweisen zu können.

Verkaufsschlager Minibrote

Die ersten sieben Jahre war man besonders erfolgreich: „Bäcker Engelmeyer stellte uns einmal im Jahr Minibrote kostenlos zur Verfügung“, erinnert sich Hubert Wellmann, der damalige Vorsitzende der KAB und Begründer der Aktion. „Unsere Mitglieder haben sie bei verschiedenen Anlässen verkauft.“ Rund 19.000 DM sind auf diese Weise damals zusammengekommen.





Als diese lang sprudelnde Quelle nach der Aufgabe der Bäckerei versiegte, taten sich die Hagener einige Jahre schwer, etwas Gleichwertiges auf die Beine zu stellen. Wellmann: „Wir organisierten Konzerte und Ausstellungen wie zum Beispiel eine Eisenbahnausstellung in der Ehemaligen Kirche. Da es aber jedes Jahr etwas anderes sein sollte, stießen wir bald an unsere Grenzen.“ Hinzu kam, dass der Aufwand, der jedes Mal betrieben werden musste, in keinem Verhältnis zum Ertrag stand.

Neue Idee zur Jahrtausendwende

Hoffnung auf eine bessere Zukunft brachte um die Jahrtausendwende eine Vorstandssitzung. „Wir diskutierten stundenlang Vorschläge und verwarfen sie wieder“, erinnert sich Hubert Wellmann, „bis einer auf die Idee mit dem Schlachtefest kam. Wir waren wie elektrisiert, denn jeder von uns kannte und liebte diese Tradition.“

Ein deftiges Essen, so richtig mit Eisbein, Grützwurst, Schweinshaxe und Wellfleisch, dazu Bier und Korn, müsste doch ein Angebot sein, das selbst Gemeindemitglieder reizen könnte, die nicht Vereinsmitglieder sind. Darin war man sich schnell einig. Und tatsächlich hatten die KABler mit dieser Idee den Stein der Weisen gefunden. „Ich kann mich nicht erinnern, dass in den vergangenen 17 Jahren unser Schlachtefest nicht ausverkauft war“, sagt Rainer Apke, 1. Vorsitzender der KAB, „inzwischen müssen sich die Teilnehmer anmelden, um sicher zu gehen, auch wirklich einen Platz zu bekommen.“

Weniger deftige Speisen

Am Freitag nun findet das 18. Schlachtefest im Bürgerhaus von Natrup-Hagen statt. Natürlich im bis zum letzten Platz ausverkauften Haus. Verändert hat sich in gewisser Weise das kulinarische Angebot: Dis Speisen sind nicht mehr ganz so deftig wie einst. Dafür können zum Beispiel in diesem Jahr Minirouladen vom Rind, Fleischpflanzerl, Jungschweinebraten oder Knusperhähnchen ohne schlechtes Gewissen verzehrt werden.

Höhepunkt für viele Stammgäste ist dabei ein Angebot geworden, dem viele diesen Erfolg gar nicht zugetraut hätten. Apke: „Das Essen wird nach wie vor von einem Hagener Cateringunternehmen geliefert. Bis auf die Nachspeisen. Die werden seit einigen Jahren von Frauen in der KAB hergestellt.“









Wie gut diese rund 40 unterschiedlichen Köstlichkeiten offensichtlich munden, ist einfach zu belegen. Apke: „ Inzwischen gibt es Teilnehmer bei unseren Schlachtefesten, die sich bei den Hauptgängen bewusst zurückhalten, um noch möglichst viel Platz für die Nachspeisen zu lassen.“ Eine kleine Gruppe soll sich 2017 gar zum Ziel gesetzt haben, alle Nachspeisen ohne Ausnahme zu probieren.





Natürlich sorgen die Hagener bei ihren Benefizessen auch für einen ansprechenden Rahmen. In diesem Jahr gibt sich die Saxofongruppe von Heinz-Peter Wolters die Ehre, der KAB-Shanty-Chor tritt auf, und Marlies Wellmann erzählt „Dönekes“ auf Plattdeutsch. Inzwischen ist es auch guter Brauch geworden, dass eine stattliche Anzahl von Ehrengästen teilnimmt. Sie reicht vom Bürgermeister, den Pastören beider Kirchengemeinden bis zu dem einen oder anderen Landtagsabgeordneten.

Erlöse aus der Hofauktion

Ein weiterer Höhepunkt ist auch bereits Tradition: Bei jedem Schlachtefest sind Vertreter der Vereine oder Einrichtungen geladen, die in den Genuss des Überschusses kommen, den die jeweils vorherige Hofaktion eingebracht hat. Rainer Apke: „Diesmal sind 60 Prozent für die Renovierung des Martinusheims bestimmt. Die restliche Summe geht an eine Bad Iburger Einrichtung, die eine Bulgarienhilfe ins Leben gerufen hat.“ Insgesamt hat die KAB in diesem Jahr stolze 8000 Euro Reingewinn aus der Hofaktion zu verzeichnen. Das ist fast so viel, wie die Summe aller Schlachtefeste bis heute. Die beläuft sich auf gut 10.000 Euro.

