Hagen. Als Platzkonzert mit Polka, Marsch und Schlagermelodien entpuppte sich der Auftritt der Musikkapelle Hagen in der Reihe der „Sonntagsmusik“. Wegen des schönen Herbstwetters traten Dirigent Frank Hülsmann und seine Musiker kurz entschlossen auf dem Kirchplatz auf.

In der Ehemaligen Kirche zeigte das Thermometer knappe 17 Grad, da entschied die Musikkapelle spontan, ihren diesjährigen Auftritt bei der „Sommermusik“ nach draußen zu verlegen. Mit vereinten Kräften wurden Stühle auf den Kirchplatz getragen und ein Freiluftkonzertsaal eingerichtet. Den rund 80 Zuschauern war das nur recht, denn bei lauen 24 Grad Außentemperatur lockte ein entspanntes Hörerlebnis.

Sommerlich leichte Kost

Die Musikkapelle, die in einigen Jahren ihren 100. Geburtstag feiern wird, setzte beim Konzert auf leichte Kost. Nach dem stimmungsvollen Einstieg mit der Polka „Böhmischer Traum“ und dem zum Ambiente überaus passenden „Summer Wine“ unterhielt sie das Publikum mit einer ganzen Reihe von Medleys bekannter Pop- und Schlagergrößen.

Besondere Wirkung zeigte das Potpourri mit Melodien von Udo Jürgens. Die Auszüge aus „Mit 66 Jahren“ „Aber bitte mit Sahne“ bewogen eine ganze Reihe von Radwanderern, die gerade den Kreisel passierten, zum Zwischenstopp auf dem Kirchplatz. Nach und nach kamen weitere hinzu, so dass die Zuhörerzahl noch einmal deutlich anstieg.

Blitzsaubere Übergänge

Die Musiker präsentierten sich in bestem Licht. Das Zusammenspiel war glänzend, die zahlreichen Übergänge in den Medleys von Michael Jackson, Wolfgang Petry waren blitzsauber. Selbst das grelle Martinshorn eines vorüberfahrenden Rettungswagens konnte niemanden aus dem Takt bringen. Die Kapelle ist ein eingestimmtes Ensemble, das hat sie zuletzt beim Auftritt auf der Hagener Wies´n gezeigt. Als Erinnerung daran ließ sie jetzt Andreas Gabaliers „Hulapalu“ erklingen.

Nach dem abschließenden „Coburger Marsch“ verabschiedeten sich Frank Hülsmann und die Kapelle in die vorläufige Winterpause. Am 1. Dezember tritt die Musikkapelle noch einmal auf dem Nussknackermarkt auf, zwei Tage später öffnet sich musikalisch eine Tür des Weihnachtskalenders. Richtig los geht es dann im nächsten Frühjahr, wenn am 30. März das Frühlingskonzert stattfindet.