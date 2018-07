Hagen. Der Täter einer versuchten Tötung in Hagen hat Suizid begangen. Das sagte Polizeisprecher Frank Oevermann auf Anfrage unserer Redaktion.

„Der Fall ist gelöst, die Ermittlungen sind abgeschlossen”, sagte Oevermann. Der Täter – ein 68-Jähriger aus Hagen – wurde in Dortmund von Passanten auf einem Parkplatz in seinem Auto gefunden – tot. Er habe offenbar Suizid begangen.

Am Abend des 12. Juli war es vor dem Wohnhaus eines 47-Jährigen an der Straße Am Ellenberg zu einem Streit zwischen ihm und dem nun gefundenen Mann gekommen. Der 47-Jähriger wurde dabei durch Stiche und Schnitte mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. „Es war uns aber durch Zeugenaussagen und die Ermittlungen schnell klar, wen wir suchen”, sagte Oevermann. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin einen Haftbefehl.

Hintergrund der Tat seien Streitigkeiten gewesen, sagte Oevermann. Der Polizei ist nicht bekannt, warum der Mann nach Dortmund gefahren ist.

Das Opfer befindet sich weiterhin im Krankenhaus und ist auf dem Wege der Besserung, teilte die Polizei mit.