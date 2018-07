siwi Hagen. 35 Kinder lernten den Umgang mit Tennisschläger und Ball kennen. Im Rahmen der Freizeitspaß-Aktion „Schnuppertennis“ tauchten sie für zweieinhalb Stunden ein in die Welt von Angelique Kerber und Co.

Was für erfahrene Spieler eine Selbstverständlichkeit ist, wird für den Nachwuchs zur Herausforderung: den Ball auf dem Schläger balancieren, mit diesem Zickzack laufen oder einen Aufschlag durchführen. Koordination und Technik standen im Fokus der Schnupperaktion. Manche Kinder betraten das erste Mal einen Tennisplatz. Andere sind schon seit einiger Zeit aktiv in diesem Sport.

Das Betreuerteam teilte die Gruppe auf. Auf vier Courts durften sich die Kinder je nach Alter und Vorkenntnissen ausprobieren. Einige der kleinen Spieler waren erst fünf Jahre alt. „Man kann mit diesem Sport gar nicht früh genug anfangen“, sagte Marion Franke, Jugendwartin beim Tennis-Club Hagen. „Es ist wichtig, ein Gefühl für den Sport zu entwickeln.“ Die Jugendarbeit würde daher im Verein großgeschrieben. „Wir haben zwei gut ausgebildete Trainer für die Jugendabteilung. So können wir den Nachwuchs optimal fördern“, so Franke.

„Tennis ist richtig cool“

Mats und Colin, beide 8 Jahre alt, sind seit vergangenem Jahr im Verein. Die Ferienspaß-Aktion wollten die beiden begeisterten Tennisspieler nicht verpassen. „Tennis ist richtig cool“, so Colin. Sein Onkel habe ihm einen Tennisschläger von Roger Federer geschenkt. „Mit dem trainiere ich immer,“ sagt er. Mats stehe am liebsten im Sommer auf dem Tennisplatz. Die Halle mag er nicht, verriet er. Trainieren würde er im Winter aber dennoch: mit der Spielekonsole daheim. Allerdings sei seine Mutter von diesem Ehrgeiz nicht immer begeistert: „Wenn ich zu Hause Tennis spiele, hat meine Mama immer Angst, dass ich den Controller in den Fernseher haue“, grinste er breit.