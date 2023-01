Foto: Andreas Wenk Kasselmann hat keine Nachfolger 125 Jahre Forellenzucht in Hagen aTW: Das letzte große Jubiläum? Von Andreas Wenk | 19.01.2023, 06:32 Uhr

Die Forellenzucht am Goldbach in Hagen aTW feiert in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum. Der Betrieb besteht seit 125 Jahren, befindet sich seit 90 Jahren in Familienbesitz. Doch die Vorzeichen stehen nicht gut für weitere große Jubiläen.