Hagen. Das Wetter war zwar sonnig, aber mit gerade einmal etwas mehr als 15 Grad Lufttemperatur am Freitagmittag nicht gerade eine Einladung, gleich zum Saisonstart im Hagener Freibad ins 50-Meter-Becken zu springen.

Bademeisterin Manuela Müller zählte trotz dieser äußeren Bedingungen in den ersten zwei Stunden nach der Eröffnung um 14 Uhr rund 25 kleine und große Freibadfans, die gleich am ersten Tag ins kühle Nass wollten.

Vorreiter beim Saisonstart

Hagen gehört hinsichtlich des Zeitpunkts der Saisoneröffnung in diesem Jahr gemeinsam mit Lienen, wo ebenfalls Freitag geöffnet wurde, zu den Vorreitern im BWG-Verbund (Bäder und Wasser GmbH) der Lengericher Stadtwerke: Bad Iburg und Tecklenburg folgen am Samstag, in Lengerich geht es sogar erst am letzten Mai-Wochenende los.

BWG-Prokurist Tilo Frömmel hofft, dass die Temperaturen jetzt über Pfingsten wie angekündigt noch einige Grad nach oben klettern: „Die Sonnenstrahlen sorgen dann dafür, dass Wärme ins Becken kommt und wir hier schnell deutlich mehr als 20 Grad haben.“

Das frisch gestrichene Becken des Hagener Freibades ist zwar schon Anfang Mai befüllt worden, doch der endgültige Startermin von der Wetterentwicklung abhängig gemacht worden. BWG-Betriebsleiter Frömmel: „Da haben wir für das vergangene Wochenende mit unserer Einschätzung leider daneben gelegen“, erklärt er, warum da trotz besserer Wetterlage das Freibad geschlossen blieb. Ein kurzfristiges Umsteuern sei nicht möglich, da allein Abnahme und Wasserproben durch das Gesundheitsamt einen Vorlauf von drei bis vier Tagen hätten.

Verbesserungen beim Service

Frömmel setzt für die diesjährige Saison am Standort Hagen darauf, dass unter anderem Aufenthaltsqualität und Service für die Besucher deutlich verbessert wurden: „Wir haben im Freibad jetzt freies WLAN, und durch den neuen Kioskbetreiber ein besseres Imbissangebot sowie eine größere Auswahl an Getränken, Süßwaren und Eis.“