Unwetter in Hagen beschäftigt Feuerwehr und Gemeinde auch am Montag noch

Mit Radladern und anderem schweren Gerät mussten die Schlammlawinen am Dreskamp beseitigt werden. Foto: NWM-TV

Hagen. Nach dem schweren Unwetter am Sonntagabend sind die Gemeinde Hagen und der Bauhof auch am Montag noch damit beschäftigt gewesen, die Schlammschäden zu beseitigen. Stand Montagabend werden die Aufräumarbeiten am Dienstag fortgesetzt werden müssen. Die Einsatzkräfte mussten am Sonntag zahlreiche Keller auspumpen.