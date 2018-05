Hagen Der Internationale Museumstag soll Lust auf Museen machen und gleichzeitig auf die thematische Vielfalt der dort ausgestellten Exponate hinweisen. Ein Besuch im Töpfereimuseum in Hagen zeigt, dass ein Rundgang auch durch kleinere Ausstellungen durchaus lohnenswert sein kann.

Draußen blasen die Fanfahren und die Trommeln dröhnen. Gerade eben hat der große Festumzug des Internationalen Musik- und Folklorefestivals begonnen, an dem Dutzende von in- und ausländischen Musikgruppen teilnehmen. Das Wort „international“ steht heute auch über der Öffnung des Töpfereimuseums, das sich an diesem Museumstag beteiligt, der bereits zum 41. Mal stattfindet.

Museumsstille neben dem Musikfest

So kräftig die Musik draußen auch anschwellen mag, hier oben in den Räumen im ersten Stock des Alten Pfarrhauses herrscht Museumsstille. Noch bewegt sich nur eine Handvoll Besucher durch die Ausstellung, die auf die 500-jährige Tradition dieses Handwerks in Hagen eingeht, ebenso aber auch Töpfereiprodukte aus anderen Regionen und Ländern zeigt. Den Besuchern ist Johannes Brandt ein kompetenter Führer, der alle Fragen beantwortet.

Zudem sind an vielen Stellen Schrifttafeln angebracht, die Informationen geben und Besonderheiten hervorheben. In den Vitrinen und Schränken sind Erzeugnisse verschiedener Töpfereien Hagens ausgestellt.

Konzentrationsprozess bei Töpfern

„Wer früher eine Tongrube besaß, hatte auch meist eine Töpferei“, erklärt Brandt. In besten Jahren hatte es hier elf, zwölf dieser Handwerksbetriebe gegeben, jetzt produziert nur noch die von Meister Bernd Niehenke, der eine alte Familientradition weiterführt. Und eine Ziegelei gibt es noch am Ort, die der Familie Hebrock in Natrup-Hagen.

Mitte der 1980er Jahre hatte eine archäologische Grabungskampagne, die auf einem Buch des Volkskundlers Ernst Helmut Segschneiders fußte, die hiesige Töpfertradition wissenschaftlich belegt. Vor rund 20 Jahren entschied sich die Gemeinde, die dabei zutage geförderten Stücke in ein Museum zu überführen, das im Alten Pfarrhaus eingerichtet wurde und von Mitgliedern des Heimatvereins Hagen betreut wird.

Ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklung

„Töpferwaren sind im häufigsten Fall Gebrauchsgegenstände des Alltags, es gibt sie jedoch auch für festliche Gelegenheiten“, berichtet Brandt seinen Zuhörern. So oder so lassen sie einen Rückschluss auf die Lebensbedingungen der Menschen in den zurückliegenden Jahrhunderten zu und leisten einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der gesellschaftlichen Entwicklung.