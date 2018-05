Hagen. Freitagabend wird das 26. internationale Musik- und Folklorefestival in Hagen eröffnet. In neuer Umgebung heißt der Musikverein Wiesental rund 40 Gruppen mit 1800 Musikern und Folkloregruppen aus acht verschiedenen Ländern willkommen.

Bislang fanden alle Musikfestivals im Schul- und Sportzentrum an der Schopmeyerstraße statt. Ab diesem Jahr wird es enger, dafür aber auch gemütlicher. Schauplatz ist jetzt der Ortskern rund um Grundschule, Rathausvorplatz und Ehemaliger Kirche. Ein Großteil der knapp 100 ehrenamtlichen Helfer hat sich seit Wochenbeginn Urlaub genommen, um für das große Musikspektakel die letzten Vorbereitungen zu treffen.

Bei der Eröffnungsveranstaltung am Wochenende wird man auf viele Gruppen stoßen, die dem Hagener Musikverein seit mehr als zwei Jahrzehnten die Treue halten. Darunter sind das russische „a+b“ Orchester der Musikakademie Perm und das Ensemble „Yarmarka“, ebenfalls aus Perm. Ein Stelldichein an diesem Wochenende geben sich auch Vereine aus den Niederlanden, Belgien, Litauen, Tschechien und Ungarn. Die polnische Gruppe „Barczewianie“ ist das erste Mal zu Gast in Hagen.

Russische Freunde

Die russischen Vertreter verbindet seit vielen Jahren eine besondere Freundschaft mit Niedersachsen und Hagen: Perm ist bereits seit 25 Jahren Partnerregion des Landes Niedersachsen, während Barczeweo Hagens Partnergemeinde ist. Finanzielle Unterstützung leisten, neben vielen anderen Sponsoren, das Land Niedersachsen sowie die Stiftung der Sparkassen im Osnabrücker Land.

„Alles kein Problem!“, lacht Anja Grba, Vorstandsmitglied im Musikverein Wiesental, auf die Frage nach der Verständigung mit den russischen und polnischen Musikern. „Viele sprechen Englisch, notfalls hilft ein Dolmetscher, und wenn alle Stricke reißen, versuchen wir es mit Händen und Füßen.“

Zum größten Teil werden die ausländischen Gäste in Turnhalle und Klassenräumen untergebracht. Mit einer Ausnahme: Das russische Folkloreensemble wird die Nächte bei Gastfamilien zubringen. Anja Grba: „Das ist unser Dankeschön für die Gastfreundschaft, die wir anlässlich des 30. Jubiläums der Permer Gruppe in Russland genießen durften.“

Programm mit Männersache

Schon der Eröffnungstag hat es in sich: Bei der Begrüßung am Freitag um 19 Uhr werden unter anderem die russischen Tänzer und Musiker Kostproben ihres Könnens geben. Dann tritt die A-capella-Gruppe „Männersache“ in der Sporthalle der Grundschule auf. Eine wahrlich hörenswerte Darbietung. Schließlich ist die Formation in der Sat.1-Show „It’s Showtime“ unlängst unter vielen Konkurrenten mit dem Siegerpokal geehrt worden. Bei dieser Gelegenheit, bei der auch DJ Hendrik für Stimmung sorgt, wird das einzige Mal Eintritt erhoben (12 Euro im Vorverkauf, 18 Euro an der Abendkasse).

Am Samstagvormittag finden an verschiedenen Standorten Platzkonzerte statt, bevor es dann um 15 Uhr im Festzug zum Schulhof der Grundschule geht. Ab 16 Uhr und ab 14 Uhr am Sonntag sind alle Musik- und Folkloretanzgruppen auf der Bühne der festlich hergerichteten Sporthalle und dem Schulhof versammelt. Bei der Abendveranstaltung am Samstag spielen einige Musikvereine Open Air vor der ausgeleuchteten Ehemaligen Kirche- unter einem Torbogen, den der Verein vor Jahren für ein Festival hat bauen lassen.

Sonntag verkaufsoffen

Samstags und sonntags wird in der Sporthalle Kaffee und Kuchen angeboten. Außerdem warten an beiden Tagen Imbiss- und Getränkestände auf Gäste. Am Rathausvorplatz kommen übrigens auch die Kleinen auf ihre Kosten, wenn Kinderkarussell, Kegel- und Rollbahn sowie ein Schminkstudio locken.

Sehens- und hörenswert werden am Sonntag um 10.30 Uhr das Frühkonzert in der Sporthalle und der Sternmarsch zur Ehemaligen Kirche sein, wo um 13 Uhr alle Musikvereine die Eurohymne spielen. Der Große Zapfenstreich am Sonntagabend gegen 19 Uhr bildet den Abschluss. Vorher haben die Besucher übrigens noch von 13 bis 18 Uhr die Möglichkeit, vom „verkaufsoffenen Sonntag“ zu profitieren, den der Unternehmerverband anlässlich des Musikfestivals plant.