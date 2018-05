Vargas Blues Band plus Jagger in Hagen MEC öffnen

Die Vargas Blues Band erhielt Verstärkung vom Sänger John Byron Jagger. Der Neffe von Mick klingt zwar nicht wie sein Onkel, aber auch nicht ganz anders - und ein Talent zum bühnenwirksamen Zappeln liegt scheinbar in der Familie. Foto: Markus Strothmann

Hagen. Am Samstag spielte die Vargas Blues Band in der Gaststätte Stock. Mit John Byron Jagger hatte die Truppe einen Verwandten des echten Mick Jagger an Bord, der ebenfalls über Showman-Qualitäten verfügt - wenn auch in einem kleineren Maßstab.