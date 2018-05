Glück im Unglück hatte ein Mauersegler in Hagen. Der Vogel hatte sich an einem Wohnhaus in der Dämmung eines Dachüberstandes verfangen, konnte aber von der Feuerwehr befreit werden. Foto: Nord-West-Media TV

Hagen. Richtig Pech hatte zunächst ein Mauersegler in Hagen am Teutoburger Wald: Der Vogel verfing sich an einem Wohnhaus in der Dämmung eines Dachüberstandes. Zum Glück für den Vogel riefen dann aber Passanten die Feuerwehr, die ihn dann befreite.