Goldene Uhr und Blumen: Bürgermeister Peter Gausmann (links) und der Ratsvorsitzende Claus Molitor (rechts) verabschieden das bisherige CDU-Fraktionsmitglied Thomas Lachmann. Nachrücker ist Christian Gretzmann. Foto: Elbers

Hagen. Die zu fassenden Beschlüsse zu mehreren Bebauungsplänen hat der Hagener Rat am Donnerstagabend in gerade einmal 20 Minuten abgearbeitet. Die vier Tagesordnungspunkte waren im Schnelldurchgang erledigt. Da hatten zuvor die Stellungnahmen zu den enttäuschenden Anmeldezahlen für den an der Oberschule geplanten gymnasialen Zweig und die Verabschiedung von CDU-Ratsmitglied Thomas Lachmann länger gedauert.