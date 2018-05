Hagen. Außergewöhnliche Werke bot in der Ehemaligen Kirche ein Ensemble dar, das selbst alles andere als gewöhnlich ist: Das Konzert des Orchesters Osnabrücker Musikfreunde riss am Samstag die Besucher zu minutenlangen Beifallsstürmen hin.

Seit mehr als 30 Jahren vereint das Orchester Osnabrücker Musikfreunde mehrere Generationen in der Leidenschaft für die Musik. Seine Mitglieder nehmen zum Teil weite Anreisen in Kauf, um – seit 1997 unter der Leitung von Reinmar Neuner - anspruchsvolle Werke zur klanglichen Vollendung zu bringen. Für ihr Konzert in Hagen sowie am Folgetag in Osnabrück wählten die Musikfreunde mit Paul Hindemith und Johannes Brahms zwei Komponisten und Werke, die unterschiedlicher kaum hätten sein können.

Expressives Klanggemälde

Dabei verband sich Hindemiths Sinfonie „Mathis der Maler“ an der eigens aufgestellten Leinwand mit Ausschnitten jenes Isenheimer Altarbildes von Matthias Grünewald, das den Komponisten zu seinem eindrucksvollen Werk inspirierte. Seine dreisätzige, von expressiver Tonsprache geprägte Sinfonie präsentierte das Orchester mit einer fesselnden Ausdruckskraft, die dem Altarbild nahezu greifbare Gestalt verliehen.

Kein süßer, gefälliger Chor pausbäckiger Cherubim stimmte in der Umsetzung durch die Musikfreunde im ersten Satz sein „Engelkonzert“ an. Vielmehr steigerte sich unter freudigen Zwischenspielen der Querflöten der von strahlenden Bläsern durchdrungene Orchesterklang zu gewaltiger, die Macht des Himmels spiegelnder Fülle. Ruhig und getragen läuteten die Streicher zum einsamen Klagen von Querflöte und Oboe die „Grablegung“ ein, bevor sich in einer geradezu dramatischen Wendung die Trauer mit gewaltigem Aufbäumen Bahn brach.

Fesselnde Intensität

Doch die Musikfreunde vermochten die fesselnde Intensität des Klanggemäldes noch einmal zu steigern. Der dritte, die „Versuchung des Heiligen Antonius“ überschriebene Satz verwandelte die Ehemalige Kirche fast sichtbar in einen Schauplatz grausiger Visionen. Denn das einleitende, traumhaft-flirrende Piano wich abrupt dem in dramatischem Fortissimo einbrechenden Horror. Mit spannungsreicher, immer wieder zu unheimlichen Ausbrüchen gesteigerter Dynamik setzte das Orchester die dämonische Vision in Szene, bevor mit dem ausschließlich von den Streichern getragenen Gespräch der Eremiten versöhnliche Ruhe einkehrte.

Ein strahlendes Halleluja der Bläser rundete das aufwühlende Werk ab. Deutlich heiterer ging es nach der Pause mit Johannes Brahms‘ zweiter Sinfonie weiter. Nur insgesamt vier Sinfonien zählt das umfangreiche Werksverzeichnis des Komponisten, dessen Sinfonie D-Dur deutlich vom sommerlich-positiven Flair ihres Schöpfungsortes gekennzeichnet ist. Denn Johannes Brahms schuf das Werk innerhalb weniger Monate während eines Sommeraufenthaltes am Wörthersee.

Die melodienreiche Dichte der vier Sätze machte das Orchester bis zum furiosen Finale mit facettenreicher, zwischen lieblichen Wendungen und kraftvoller Agilität wechselnder Vitalität hörbar. Mit ihrem Konzert loteten die Musikfreunde ebenso virtuos wie expressiv ein breites Ausdrucksspektrum aus. Die Besucher dankten in der Ehemaligen Kirche mit lang anhaltendem und hochverdientem Beifall für das außergewöhnliche Musikvergnügen.