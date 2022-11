Die Kosten für Sanierung der gesperrten Eissporthalle in Nordhorn steigen absehbar enorm. Auch die Energiekosten sind derart explodiert, dass über die Baumaßnahme erneut der Bürger entscheiden soll. Archivfoto: Henrik Hille up-down up-down Sanierung steht auf der Kippe Eissporthalle in Nordhorn: Zweiter Bürgerentscheid kommt Von David Hausfeld | 20.11.2022, 17:50 Uhr

Die Grafschafter sollen in einem zweiten Bürgerentscheid über die Zukunft der sanierungsbedürftigen Eissporthalle in Nordhorn abstimmen. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am beschlossen.