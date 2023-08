Auf der A30 sind zwischen den Anschlussstellen Nordhorn/Bad Bentheim und Schüttorf-Nord am Mittwochmorgen in Fahrrichtung Hannover zwei Autos in einen schweren Unfall verwickelt worden.

Unfallursache ist laut der Polizei noch nicht bekannt

Nach ersten Angaben der Polizei ist die Unfallursache noch nicht bekannt. Durch den Aufprall wurden vier Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die Rettungsmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Die Meldung wird bei Vorliegen weiterer Informationen aktualisiert.