Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Tat am vergangenen Mittwoch in der Straße Am Markt.

Gegen 21.30 Uhr bedrohte ein bislang unbekannter Täter das Opfer mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der 21-Jährige der Aufforderung nachkam, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wird als 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hat dunkle Haare und trug einen Pulli sowie Jeans und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.