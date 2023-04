Neu im Vechtedorf ist die Bastelwerkstatt, die Tierparkleiter Dr. Nils Kramer vorstellt. Foto: Susanne Menzel up-down up-down Leoparden-Kauf verschoben Tierpark Nordhorn startet mit einigen Neuerungen in die Saison Von Susanne Menzel | 04.04.2023, 13:17 Uhr

Nicht nur die Frühlingsblüher am Wegesrand und auf den Beeten zeigen es an, auch das Klappern und das Hin- und Herfliegen der Störche setzt ein deutliches Zeichen: Im Tierpark Nordhorn hält der Lenz Einzug. Und mit der Osterzeit fällt der Startschuss in die Saison.