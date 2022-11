Stark alkoholisiert war der Fahrer, der in der Grafschaft Bentheim verunglückte. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Flucht endete in Gaststätte Stark alkoholisiert: 28-Jähriger fuhr in der Grafschaft Bentheim gegen Baum Von Carola Alge | 27.11.2022, 10:35 Uhr

Am frühen Samstagmorgen um 3.35 Uhr ist ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Neuenhaus mit seinem Opel Astra an der Hauptstraße in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim verunglückt. Nach Angaben der Polizei war stark alkoholisiert.